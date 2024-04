'Civil War' si avvicina ai 3 milioni di dollari in anteprime

A24

Il thriller politico di Alex Garland di A24, guerra civile, Giovedì è iniziato bene con 2,9 milioni di dollari in anteprime in 2.931 location, con il film sulla buona strada per un'apertura di oltre 20 milioni di dollari. Nessuno, rivali o A24, si lamenta di quale sia il film più costoso dello studio, che supera i 50 milioni di dollari prima di P&A. A24 inizialmente ha venduto la maggior parte dei diritti all'estero, ma questo fine settimana si occuperà del Regno Unito e dell'Australia, seguiti dai territori chiave il prossimo fine settimana.

In 3.800 sale, potenziate da Imax, questa è l'uscita più ampia di A24. È anche una versione con classificazione R per uno studio indipendente.

Prima ancora che iniziasse questo fine settimana, A24 aveva già 2 milioni di dollari in banca per fonte Guerra civile Questo è per i biglietti in prevendita di oggi, non per quelli di ieri sera. La domanda è se questo film è ambientato nel cuore del paese e non sulle coste. Dato che il film è stato testato a Kansas City e Dallas, c'è speranza che il film vada bene negli stati rossi.

Il film di Kirsten Dunst, Nick Offerman e Kailey Spaghetti sta ottenendo buoni risultati con la critica con l'83% su Rotten Tomatoes e l'86% con il pubblico.

I comps sono difficili su questo, ma Guerra civile Ha l'atmosfera di un film di Oliver Stone e Kathryn Bigelow.

Aggiorna altro…