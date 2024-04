Ben Bernanke afferma che la Banca d'Inghilterra deve rinnovare il suo modello economico chiave

Rula Khalaf, direttrice del Financial Times, sceglie le sue storie preferite in questa newsletter settimanale.

L'ex presidente della Federal Reserve Ben Bernanke ha affermato che la Banca d'Inghilterra deve rinnovare il suo modello economico di punta se vuole evitare che si ripeta il suo recente fallimento nel prevedere l'aumento dell'inflazione.

Premio Nobel, che è stato chiamato revisione Le previsioni della Banca d’Inghilterra e i processi associati hanno rilevato “carenze significative” nel modello economico sottostante della banca, esacerbate da software obsoleti.

Ha aggiunto che gli attuali “grafici a elicottero” dell’MPC – che mostrano le probabilità di diversi risultati di crescita e inflazione sotto diverse ipotesi – “sono sopravvissuti alla loro utilità” e “dovrebbero essere rimossi”.

Lo scorso anno a Bernanke è stato chiesto di rivedere le previsioni della Banca d’Inghilterra dopo che i politici britannici sono stati criticati per non aver saputo prevedere un balzo dell’inflazione post-pandemia che è stato più ripido e duraturo rispetto ad altre economie avanzate.

Le sue raccomandazioni suggeriscono che è necessario un cambiamento radicale per preparare la banca centrale a un contesto economico più volatile, dove grandi shock come la pandemia e la guerra in Ucraina potrebbero essere più frequenti.

La Banca d'Inghilterra ha dichiarato di essere “impegnata ad agire” su tutte le 12 raccomandazioni del rapporto e che fornirà un aggiornamento sulle modifiche proposte entro la fine dell'anno.

Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra, ha descritto la revisione come “un’opportunità irripetibile” per aggiornare gli approcci di previsione e adattarli a un “mondo più incerto”.

Bernanke ha affermato che il confronto internazionale ha mostrato che le prestazioni previste dalla Banca d'Inghilterra non erano peggiori di quelle di altre banche centrali e che errori “insolitamente grandi” erano “forse inevitabili” in circostanze senza precedenti.

Ma la revisione evidenzia anche carenze significative nell’infrastruttura di previsione della Banca d’Inghilterra, nel modo in cui impiega il personale e nel suo eccessivo affidamento alle previsioni economiche centralizzate per spiegare le sue decisioni politiche al pubblico.

Bailey ha affermato che la Banca d’Inghilterra è stata “sfidata dalla portata e dall’imprevedibilità degli shock che ci hanno colpito”, ma le condizioni ora sono più calme e ora c’è “una storia sempre più positiva da raccontare sull’economia”.

Bernanke ha affermato che la Banca d’Inghilterra ora ha urgentemente bisogno di investire denaro e tempo del personale nell’aggiornamento del software, prima di “sostituire o almeno rinnovare” il suo modello economico, noto come “Compass”, a lungo termine.

In particolare, ha affermato che il modello dovrebbe prestare maggiore attenzione in futuro ai problemi della produttività, del mercato del lavoro e del commercio. Dovrebbe includere anche modelli dettagliati dei mercati finanziari, immobiliari ed energetici.

Piuttosto che utilizzare grafici incoraggianti, Bernanke ha affermato che la banca dovrebbe pubblicare una serie di scenari per spiegare le sue opzioni, i rischi per le sue prospettive e la “robustezza” dei piani di fronte all’incertezza.

Tuttavia, non ha raccomandato alla Banca d’Inghilterra di adottare il cosiddetto dot plot, introdotto alla Fed sulla scia della crisi finanziaria globale. Il grafico mostra le diverse aspettative dei funzionari riguardo ad un'adeguata politica dei tassi di interesse nei prossimi anni.

Pur affermando che il modello statunitense non sarebbe adatto alla Banca d'Inghilterra, ha affermato che il Comitato di politica monetaria dovrebbe prendere in considerazione la pubblicazione delle proprie previsioni per i tassi di interesse a lungo termine. Le sue previsioni centrali sono attualmente basate sulle aspettative dei prezzi di mercato, il che significa che l’MPC non sempre crede alle sue previsioni.

Bernanke ha affermato che tali cambiamenti sarebbero “di grande importanza”, considerando che la decisione dovrebbe essere lasciata “per deliberazioni future”.

Bernanke ha concluso che la Banca d’Inghilterra dovrebbe innanzitutto concentrarsi sul miglioramento dei propri strumenti di previsione – che richiederanno ingenti investimenti – “muovendosi con cautela nell’accogliere i cambiamenti nella formulazione delle politiche e nelle comunicazioni”.