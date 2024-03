Fisker e Nissan: una possibile partnership nel campo delle auto elettriche

Il potenziale investimento di 400 milioni di dollari da parte di Nissan in Fisker suscita ottimismo. I colloqui sono in corso e l'accordo potrebbe essere concluso presto, rafforzando la posizione di Fisker nel mercato dei veicoli elettrici.

Oggi, il potenziale investimento strategico di Nissan in Fisker sta suscitando scalpore. La notizia di questo sviluppo è arrivata poco dopo che le azioni Fisker hanno toccato il minimo storico. secondo ReutersNissan potrebbe pompare l'enorme cifra di 400 milioni di dollari nella piattaforma dei camion di Fisker. Ciò ha portato le azioni Fisker a rimbalzare e a chiudere a 0,4825 dollari per azione alla fine della settimana. L'entusiasmo non è finito qui, poiché le negoziazioni after-hour hanno visto le azioni Fisker salire del 7,73% a 0,5198 dollari, indicando una prospettiva positiva tra gli investitori.

Henrik Fisker, Presidente e CEO di Fisker Inc, Si è seduto con Yahoo Finance Discutere le prestazioni dell'azienda e il suo recente passaggio a un modello di partnership con i concessionari. Sebbene Henrique abbia rifiutato di commentare l'accordo riportato con Nissan, ha affrontato le discussioni in corso con i produttori di apparecchiature originali (OEM) in merito al potenziale investimento strategico. Henrique ha dichiarato che questi colloqui sono in corso da più di sei mesi, sottolineando le grandi basi che sono già state gettate. Ha espresso la speranza che si raggiunga presto un accordo definitivo.

Il rinvio dei programmi di veicoli elettrici di molti OEM ha creato un segmento di mercato unico per Fisker Alaska. Attualmente non esistono concorrenti diretti delle auto elettriche in termini di prezzo e caratteristiche. Henrik Fisker ha osservato che la partnership strategica può migliorare significativamente la strategia di crescita di Fisker e facilitare la produzione locale. Henrik ha inoltre sottolineato il desiderio di Fisker di concentrarsi sulla collaborazione con un partner strategico che si allinei al meglio con la sua visione e i suoi obiettivi.

Concluso l'accordo Nissan + Fisker

Né Fisker né Nissan hanno commentato ufficialmente questa speculazione. Tuttavia, fonti anonime indicano che l'accordo tra le due società potrebbe essere concluso già questo mese. I colloqui sono in corso e i termini non sono stati rivelati. Tuttavia, un potenziale investimento da parte di Nissan potrebbe rappresentare una pietra miliare importante per il futuro di Fisker nel mercato dei veicoli elettrici. L’unica cosa certa è che la conclusione di questa transazione aumenterebbe significativamente la fiducia dei proprietari e degli azionisti di Fisker. Ti terremo aggiornato sullo sviluppo di questa partnership rivoluzionaria per i veicoli elettrici.

