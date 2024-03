Le voci sulla relazione del principe William con Rose Hanbury sono ai massimi storici durante la guarigione di Kate Middleton

Se non sei stato online nelle ultime settimane, è possibile che tu non sia a conoscenza di tutte le voci che circolano in giro Kate Middleton Dove si trova. Mentre il palazzo diceva e Riaffermazione, che Kate non apparirà agli occhi del pubblico fino a Pasqua mentre si sta riprendendo da un misterioso intervento chirurgico addominale. La gente è convinta che sia scomparsa o sia in coma e, come se le voci non potessero sfuggire di mano, la gente ha iniziato a fare domande. Rosa Hanbury In tutto questo.

Quando si intravede il lato reale di X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter, molti credono che sia tutto dovuto all'assenza di Kate principe William La presunta relazione con Hanbury.

ha detto un utente“Penso che Kate Middleton abbia presentato le carte per il divorzio a William perché era al di là del tradimento, ma lo ha fatto quando Charles ha scoperto che stava morendo, quindi il palazzo ha detto 'non può esserci un re celibe' e ora stanno facendo di tutto per trattenerla, ma 'lei si rifiuta di partecipare alla farsa adesso,'” Molti hanno aggiunto che pensavano che Hanbury sarebbe stato nella foto.

scorso Utente X Ha detto: “Se la principessa Diana avesse chiamato Camilla Rose Hanbury…” e scorso Utente aggiunto,”'Eccolo. L'intervento addominale di Kate è una via di fuga mentre William continua a fare amicizia con Rose Hanbury.

Sua altezza reale il principe William e Kate Middleton salutano Rose Cholmondeley, marchesa di Cholmondeley. Foto di Stephen Bond/Getty Images.

Quindi, per chi non lo sapesse, Hanbury e Kate sono amici da anni e nel 2019 The Sun ha pubblicato un articolo in cui si diceva che tra i due c'era stato un litigio (che, secondo Richard Kay, ha portato ad un'azione legale essere preso in risposta). Successivamente, gli scrittori Giles Coren e Nicole Cleave hanno affermato di essere a conoscenza della presunta relazione tra William e Hanbury nel 2019, secondo quanto riportato da Tempi IB.

Secondo quanto riferito, gli avvocati di William hanno emesso un avvertimento legale, ma nessuno in questa storia ha riconosciuto pubblicamente le voci. Lo ha detto un insider reale Il mostro quotidiano: “Non c'era animosità tra Kate e Rose Le voci erano tutte un mucchio di sciocchezze. “La famiglia è una vecchia alleata della Corona e sarà lì.”

Non c'erano prove fisiche o tangibili di una relazione oltre ai tweet e alle voci cancellate. Mentre Kate e Hanbury si sarebbero riavvicinati Dopo l'incoronazione di Carlo III, i tre rimasero in silenzio sulla situazione, ma le voci erano ancora una volta ai massimi livelli nonostante l'assenza di Kate.

