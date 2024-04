Rishi Sunak deve affrontare pressioni per la vendita di armi del Regno Unito a Israele

Scritto da Paul Seddon e Becky Morton

Rishi Sunak sta affrontando una pressione crescente sulle vendite di armi britanniche a Israele, dopo che sette operatori umanitari sono stati uccisi in un raid israeliano a Gaza.

I liberaldemocratici, il Partito nazionale scozzese (SNP) e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito chiedono ora la sospensione delle vendite.

I laburisti sostengono che le vendite dovrebbero fermarsi se gli avvocati governativi ritengono che Israele rischi di violare il diritto internazionale.

Il Primo Ministro afferma che il Regno Unito ha un sistema di licenze sulle armi “molto preciso”.

parlare Al soleHa chiesto un'indagine indipendente sull'attacco israeliano, ma si è fermato prima di dire che le vendite di armi dovrebbero essere fermate.

Ha aggiunto che il Regno Unito è stato “costantemente chiaro” con Israele sul fatto che deve seguire il diritto umanitario internazionale.

Ha descritto le morti come una “tragedia orribile” e ha detto che il Regno Unito vorrebbe vedere “un aumento significativo nella quantità di aiuti che raggiungono Gaza”.

I britannici John Chapman, James Henderson e James Kirby, tutti veterani militari, stavano lavorando insieme all'organizzazione benefica per gli aiuti alimentari World Central Kitchen come consulenti per la sicurezza quando il loro convoglio è stato attaccato lunedì.

Altre persone uccise nello sciopero sono state l'operatore umanitario Lalzaoumi “Zomi” Frankcom, un cittadino australiano, il cittadino statunitense-canadese Jacob Flickinger, il cittadino polacco Damian Sobol e il palestinese Seif El-Din Issam Ayyad Abuta.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha descritto l'attacco come involontario e “tragico” e ha promesso un'indagine indipendente. READ La guerra tra Israele e Hamas: dovrebbero riprendere i colloqui per il cessate il fuoco

Parlando in precedenza alla BBC, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale Lord Ricketts ha invitato il Regno Unito a fermare la vendita di armi, affermando che ciò invierebbe un “messaggio forte” e incoraggerebbe un dibattito simile negli Stati Uniti.

Ha dichiarato al programma Today di BBC Radio 4: “Penso che ora ci siano ampie prove che Israele non ha prestato sufficiente attenzione per adempiere ai propri obblighi riguardanti la sicurezza dei civili”.

Anche Sir Alan Duncan, ex deputato conservatore ed ex ministro degli Esteri, si è unito alle richieste di sospensione dell'adesione. Scrivere per l'Independent Ulteriori vendite di armi “non possono essere giustificate”.

Il partito laburista non ha chiesto la sospensione dell’adesione, ma sta esortando il governo a pubblicare un parere legale interno per verificare se Israele stia violando il diritto internazionale.

Il ministro degli Esteri ombra David Lammy ha aggiunto: “Se dice che esiste un chiaro rischio che le armi britanniche possano essere usate in grave violazione del diritto internazionale umanitario, allora è tempo di smettere di vendere quelle armi”.

Ha detto ai giornalisti che esisteva un “precedente” per la sospensione delle vendite. L’ex primo ministro Margaret Thatcher e Tony Blair hanno compiuto questo passo rispettivamente nel 1982 e nel 2002.

Il Partito nazionale scozzese chiede che il Parlamento venga richiamato dalla pausa pasquale, che terminerà il 15 aprile, per discutere se le vendite di armi a Israele debbano essere fermate.

Il deputato conservatore Paul Bristow ha affermato che l'idea di utilizzare armi di fabbricazione britannica in operazioni che uccidono civili innocenti a Gaza “fa ammalare”, aggiungendo che l'uccisione di operatori umanitari britannici “dovrebbe essere una linea nella sabbia”. READ Manifestanti anti-israeliani vandalizzano un dipinto di Balfour, che sosteneva la creazione dello Stato ebraico

Ma la sua collega conservatrice ed ex ministro dell’Interno Suella Braverman ha respinto l’idea di un divieto, dicendo alla BBC: “Abbiamo il dovere verso Israele di stare al loro fianco”.

“Penso che sarebbe un tragico peccato voltare le spalle ai nostri più stretti alleati in questa regione”, ha detto durante una visita in Israele.

Ha aggiunto che le esportazioni di armi britanniche verso Israele sono state “relativamente piccole” e che “il governo israeliano continuerà a fornire armi britanniche con o senza di esse”.

Alla domanda se sostenesse le richieste di sospendere le vendite di armi a Israele, il Primo Ministro ha dichiarato al Sun: “Abbiamo sempre avuto un sistema di licenze di esportazione molto preciso a cui aderiamo. Ci sono una serie di regole, regolamenti e procedure a cui aderiamo. ” Seguirò sempre.

Ha aggiunto: “Sono stato costantemente chiaro con il primo ministro Netanyahu fin dall'inizio di questo conflitto che, mentre noi ovviamente difendiamo il diritto di Israele a difendere se stesso e il suo popolo dagli attacchi di Hamas, essi devono farlo in conformità con il diritto umanitario e per proteggere civili.” vite umane e portare più aiuti a Gaza”.

Le licenze di esportazione di armi, concesse dal Ministero degli Affari, non possono essere rilasciate se esiste un rischio evidente che le armi possano essere utilizzate in grave violazione del diritto umanitario internazionale.

Secondo il gruppo di pressione Campaign Against Arms Trade, il Regno Unito ha concesso in licenza a Israele armi per un valore di oltre 574 milioni di sterline dal 2008, quando sono stati resi disponibili i dati ufficiali a livello nazionale.

Il segretario agli affari Greg Hands aveva precedentemente dichiarato ai parlamentari che la cifra per il 2022, 42 milioni di sterline, rappresenta lo 0,02% delle importazioni militari israeliane di quell’anno.

Le vendite britanniche sono inferiori a quelle di altri paesi, tra cui Germania e Italia, e sono sminuite dai miliardi forniti dal suo più grande fornitore di armi, gli Stati Uniti.

Ma un divieto da parte del Regno Unito aumenterebbe la pressione diplomatica e politica su Israele, in un momento in cui il suo comportamento nel conflitto di Gaza è sotto rinnovato controllo internazionale.

Gran parte della Striscia di Gaza è stata devastata durante le operazioni militari israeliane iniziate dopo che i militanti di Hamas hanno attaccato il sud di Israele il 7 ottobre, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo 253 ostaggi.

Rimangono prigionieri circa 130 ostaggi e si presume che almeno 34 di loro siano morti.