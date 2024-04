Biden celebra la Pasqua ebraica con una “ferma” dichiarazione di sostegno a Israele

Il presidente Biden ha sottolineato l'arrivo della Pasqua ebraica in un messaggio domenica, collegando la festa ebraica alla guerra tra Israele e Hamas e raddoppiando il suo sostegno a Israele nel conflitto.

“Questa festa ci ricorda una verità profonda e potente: che anche di fronte alla persecuzione, se manteniamo la fede, resisteremo e vinceremo”, ha detto Biden. libri. “Non potremo mai dimenticare le atrocità atroci di Hamas”.

Ha continuato: “Il mio impegno per la sicurezza del popolo ebraico, la sicurezza di Israele e il suo diritto di esistere come Stato ebraico indipendente è fermo”.

Di fronte alle crescenti critiche da parte dei democratici contro l’operazione militare israeliana a Gaza, Biden si è nuovamente impegnato a cercare un accordo di cessate il fuoco temporaneo per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas.

I negoziati si sono per lo più bloccati nel tentativo di liberare quasi 100 persone ritenute detenute dal movimento, con l’esercito israeliano vicino all’invasione di Rafah – nonostante i terribili avvertimenti dell’amministrazione Biden e di altri di evitare un conflitto di terra in città.

Ha aggiunto: “La mia amministrazione sta lavorando 24 ore su 24 per liberare gli ostaggi, e non avremo pace finché non li riporteremo in patria”. Ha aggiunto: “Continueremo a lavorare per una soluzione a due Stati che garantisca sicurezza, prosperità e pace duratura per israeliani e palestinesi”.

La lettera arriva anche una settimana dopo che l’Iran ha lanciato centinaia di munizioni contro Israele in risposta ad un precedente attacco israeliano. Quasi tutte le munizioni sono state intercettate prima che raggiungessero i loro obiettivi, sebbene l'attacco abbia fatto temere una guerra regionale più ampia.

Biden ha anche denunciato l’antisemitismo, proseguendo la lotta della sua amministrazione contro l’odio, che secondo gli esperti continuerà ad aumentare negli ultimi mesi.

“L’antica storia della persecuzione antiebraica nell’Haggadah ci ricorda anche che dobbiamo pronunciarci contro l’allarmante aumento dell’antisemitismo – nelle nostre scuole, nelle nostre comunità e online”, ha affermato. “Il silenzio è complicità”.