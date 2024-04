Gaza: il primo ministro israeliano Netanyahu afferma che l’attacco di Rafah avverrà indipendentemente dall’accordo

I suoi commenti arrivano sulla scia dei rinnovati avvertimenti da parte degli Stati Uniti contro l’invasione di Rafah a meno che ai civili non venga fornita un’adeguata protezione.

In una dichiarazione della Casa Bianca si legge che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato domenica in una telefonata con Netanyahu la sua “chiara posizione” riguardo a Rafah. Biden aveva precedentemente descritto l’invasione di Rafah come una “linea rossa”.