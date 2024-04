Se la sveglia del tuo iPhone si disattiva, Apple afferma che sta lavorando a una soluzione

Apple afferma che sta lavorando per risolvere il problema che causa l'attivazione silenziosa degli allarmi di alcuni possessori di iPhone. Questo Secondo il Oggi Parte di visualizzazione Questa mattina il problema è diventato virale sui social media poiché gli utenti si lamentavano del fatto che i loro allarmi non li svegliavano. vertcast Il produttore Liam James mi ha detto che ha lo stesso problema da venerdì, con una sveglia che ha impostato “6 o 7 anni fa” e da allora non ha più toccato.

Non è chiaro quanto sia diffuso il problema. Tuttavia, se stai attraversando questo periodo, non sarebbe la peggiore idea controllare alcune delle tue impostazioni. Il primo è assicurarsi che il cursore del volume della suoneria e degli avvisi sia in basso Impostazioni > Suono e tocco È stato caricato. Può essere facile abbassare accidentalmente il volume della sveglia se l'opzione “Cambia utilizzando i pulsanti” è attivata sotto, quindi potresti considerare di disattivarla.

Se ciò non funziona, alcuni su TikTok dicono di disattivare l'interruttore “Funzioni di attenzione consapevole” in basso Impostazioni > ID viso e codice Aiuta. Questa impostazione consente, ad esempio, di espandere le notifiche quando lo schermo è bloccato, ma può anche interrompere immediatamente la sveglia se guardi lo schermo mentre sta suonando. Questo potrebbe essere un problema se dormi con il telefono rivolto verso di te su un supporto e tieni gli occhi aperti senza svegliarti completamente. (Anche se TikToker sopra Pubblicato successivamente Che questa correzione ha smesso di funzionare quando ha aggiornato il telefono e che il supporto Apple ha consigliato la correzione del suono e del tocco.) READ Meta Quest 2 subirà un taglio permanente del prezzo a $ 199

Ovviamente, questo non è eccezionale per quelli di noi che preferiscono il relativo comfort e divertimento delle sveglie per smartphone rispetto al grido artificiale di un orologio tradizionale o agli altoparlanti e alle interfacce scadenti della maggior parte delle sveglie musicali.