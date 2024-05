i prezzi scendono! I popolarissimi AirPod di Apple sono scesi a $ 80 su Amazon – Prezzo del Black Friday

È una verità personale sull’audio: quelli che ci provano Airpod Amateli prima ascoltateli e non guardatevi mai indietro. Questi auricolari wireless durevoli sono comodi, hanno una batteria a lunga durata e producono un suono eccezionale – e hanno un esercito di fan. E adesso? Puoi prendere Coppia di star di seconda generazione Da Amazon per $ 49 di sconto.

Amazzonia Basta toccare due volte questi AirPod per saltare un brano, rispondere a una chiamata o attivare Siri. $ 80 su Amazon

Perché è un buon affare? 💰

Così come è vero che gli AirPods sono fantastici, è anche vero che le buone vendite sono rare. Tuttavia, questo prezzo soddisfa tale standard ed è improbabile che vedrai un accordo migliore fino a un grande evento di vendita come il Prime Day o il Black Friday. Secondo i nostri rilevatori di prezzo, hanno raggiunto gli 80 dollari lo scorso Black Friday.

Vale la pena acquistare gli AirPods? 🤔

C’è un motivo per cui gli AirPod si esauriscono sempre: sono fantastici. Certo, tutti potrebbero essere interessati agli AirPods Pro, ma costano parecchio. Gli AirPod di seconda generazione offrono una qualità del suono paragonabile, sono facili da usare e hanno un bell’aspetto. Inoltre, la custodia di ricarica entra facilmente in tasca o in borsa (potresti persino dimenticarla).

Puoi aspettarti circa cinque ore di durata della batteria con una singola carica, ma la custodia può ricaricare gli AirPods cinque volte prima di rimanere senza carica. Ciò significa quasi un’intera giornata dedicata all’ascolto delle tue canzoni o podcast preferiti, allo streaming di contenuti o all’ascolto di quel nuovo fantastico audiolibro. Grazie al chip Apple H1, si accoppiano facilmente con i tuoi dispositivi iOS: apri semplicemente la custodia e ti verrà richiesto di collegarli.

È anche durevole. Ricordi come abbiamo detto che potresti dimenticarlo in tasca? Beh, parliamo per esperienza: questi AirPods sono sopravvissuti a un passaggio in lavatrice nella tasca dei pantaloni senza perdere un colpo (per così dire).

Questi AirPod ti terranno impegnato con le tue canzoni preferite tutto il giorno. (Amazzonia)

Cosa dicono i revisori 💬

I fan degli AirPods ne sono entusiasti, con oltre 538.000 acquirenti (sì, davvero) che hanno assegnato loro una perfetta valutazione a cinque stelle.

Pro 👍

“L’abbiamo comprato per nostro figlio adolescente.” ha detto un genitore. “Si abbina al suo iPhone Apple. La custodia ricaricabile wireless è molto comoda. La usa da più di un anno e mezzo e funziona ancora bene e la usa tutti i giorni!” Molti altri recensori hanno affermato di essere soddisfatti anche della longevità degli AirPods.

Ha detto un altro fan: “Adoro l’aspetto generale di questo prodotto. L’audio e la qualità del suono funzionano molto bene. La durata della batteria è assolutamente eccezionale. Posso usarli in qualsiasi momento della giornata e viaggiare con loro.”

Questo acquirente Concordo sull’ottima durata della batteria. “Adoro queste cose. Durano a lungo, quindi non devo caricarle così spesso e non cadono dalle orecchie.”

Contro 👎

“Solo alta qualità – un problema” Un recensore ha notato Chi ha dato alla coppia quattro stelle. “Qualità del rumore molto buona, ma l’unica cosa negativa è che se lo suoni a volume troppo alto, il rumore svanisce…”

Questo acquirente Non era soddisfatto del prezzo, ma ha comunque elogiato molto. “Uno svantaggio minore è che gli AirPod sono relativamente costosi rispetto ad altri auricolari wireless sul mercato. Tuttavia, la qualità, le prestazioni e l’esperienza utente giustificano l’investimento secondo me.”

Se hai Amazon PrimeOvviamente avrai la spedizione gratuita. non sei ancora un membro? Nessun problema. Puoi registrarti per una prova gratuita di 30 giorni qui. (E comunque, quelli che non ce l’hanno primo ministro Hai ancora la spedizione gratuita per ordini di $ 25 o più.)

Le revisioni sopra citate riflettono le versioni più recenti al momento della pubblicazione.

Cerchi altre fantastiche offerte tecnologiche di Amazon? Dai un’occhiata a questi:

Cuffie e auricolari

Cuffie cablate Sony serie ZX

Televisori e home entertainment

Tablet e tecnologia

Drone Velcase con fotocamera