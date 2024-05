Dimentica l’Ultra, Samsung sta lavorando al Galaxy Z Fold 6 Slim

Ecco qualcosa che è completamente fuori dal campo: secondo quanto riferito, Samsung sta realizzando un Galaxy Z Fold 6 Slim che verrà lanciato nell’ultimo trimestre (ottobre-dicembre) dell’anno.

Conosciamo già da tempo una potenziale versione Ultra del Galaxy Z Fold 6, ma questa è la prima volta che sentiamo parlare di un Galaxy Z Fold 6 Slim. Questa informazione proviene da Ross Young, esperto e analista del settoreche ha rivelato che il modello Slim potrebbe avere uno schermo più grande del Galaxy Z Fold 6 standard e potrebbe non avere il supporto S Pen.

Young non è entrato in ulteriori dettagli, salvo dire che rivelerà le dimensioni degli schermi interni ed esterni del dispositivo in un prossimo rapporto. Ma possiamo supporre che Z Fold 6 Slim possa essere la risposta di Samsung ai dispositivi pieghevoli concorrenti dei produttori cinesi, molti dei quali hanno schermi pieghevoli più grandi e sono molto più sottili delle offerte Samsung.

Il modello Slim potrebbe essere l’equivalente degli smartphone Samsung Galaxy S Plus?

Non è chiaro cosa significhi Slim per Z Fold 6 Ultra. Secondo Young, il modello Slim potrebbe avere un prezzo simile al normale Galaxy Z Fold 6, quindi potrebbe rientrare tra i modelli normali e Ultra come il modello Plus dei telefoni Galaxy S di punta di Samsung.

Tuttavia, resta da vedere quanto sarà disponibile lo Slim. Il lancio del Galaxy Z Fold 6 Ultra è attualmente previsto solo nel paese di origine di Samsung, e lo stesso potrebbe valere per il Fold 6 Slim.

Naturalmente resta da vedere se esiste o meno un modello così sottile. Young ha un buon track record di voci sui prossimi dispositivi Samsung, ma poiché questa è la prima volta che sentiamo parlare del Fold 6 Slim, dovremo rimanere scettici finché non arriveranno ulteriori informazioni e prove.