L’agente di polizia di Louisville che ha arrestato Scotty Scheffler era stato precedentemente sospeso

L’ufficiale di polizia che ha messo in manette il giocatore di golf numero 1 del mondo Scottie Scheffler ha una lunga fedina disciplinare che include molteplici sospensioni, secondo i documenti di lavoro rivelati giovedì.

Il detective Brian Gillis Scheffler è stato arrestato il 17 maggio quando il giocatore di golf ha cercato di entrare nel Valhalla Golf Club mentre la polizia stava indagando su un incidente mortale nelle vicinanze.

Scheffler ha confermato che stava seguendo le istruzioni della polizia su come raggiungere il club. Ma la polizia che lo ha arrestato ha detto che Scheffler non ha seguito le istruzioni.

Foto: Campionato PGA 2024 – Secondo turno (Patrick Smith/Getty Images)

I funzionari della città hanno detto che ciò complica ulteriormente la questione Gillis non ha attivato la sua fotocamera indossata sul corpo Quando ha affrontato Schaeffler.

L’unico filmato finora sembra provenire da A Telecamera sul cruscotto dell’auto Band E un Posta sul lato della strada Entrambi i set di video non mostrano chiaramente il motivo per cui Scheffler è stato messo in manette.

Giovedì il dipartimento di polizia della metropolitana di Louisville ha pubblicato quel filmato e i registri del personale di Gillis.

Gillis è stato sospeso per cinque giorni con l’accusa di “condotta inappropriata” per aver guidato “un civile ubriaco nel suo veicolo della polizia” e “tentato di fare ‘torte’ in un parcheggio commerciale”, secondo una nota del 18 settembre 2013 di Poi il presidente Steve Conrad.

È stato anche sanzionato per aver perseguito un “veicolo che non ha commesso un crimine violento o non era ricercato con mandato”, secondo un mandato del 9 giugno 2021. L’allora presidente Erica Shields.

Gillis è stato ritenuto “colpevole” per gli incidenti del 22 maggio 2021 e del 6 agosto 2019, che hanno comportato un rimprovero verbale.

Si è scoperto che Gillis era stato “colpevole” in un incidente avvenuto il 1° dicembre 2013, che aveva comportato un rimprovero verbale e una formazione obbligatoria per il conducente.

L’ufficiale è stato sospeso per un giorno nel 2010 e nel 2011 per non essersi presentato in tribunale. Ciò è stato seguito da un divieto di quattro giorni nel 2012 per la persistente mancata comparizione in tribunale, mostrano i documenti.

Tuttavia, Gillis ha ricevuto elogi per essere stato tra i sette agenti che sono andati “al di là” del loro dovere in un “dettaglio di controllo del traffico ad alta intensità” che “è culminato nell’emissione di un sorprendente numero di 108 citazioni (114 conteggi, 1 DUI” arresto) su 201 “Citazione rilasciata durante l’esecuzione di quattro ore” il 16 settembre 2021.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente un rappresentante della River City Fraternal Order of Police Lodge 614, il sindacato che rappresenterà gli investigatori dell’LMPD, per un commento giovedì.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su NBCNews.com