Uno straordinario e raro allineamento di sei pianeti sta per verificarsi nel cielo

Sei pianeti del sistema solare stanno per allinearsi in una vista rara nei cieli della Terra.

Nelle prime ore del 3 e 4 giugno 2024, Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano appariranno in linea retta in un allineamento noto come parata planetaria. Ci sarà solo Venere assente e sarà visibile anche la mezzaluna calante della Terra.

Non è raro che più pianeti siano contemporaneamente nel cielo, ma è meno comune che più pianeti si allineino. Qualsiasi numero di pianeti da tre a otto forma un allineamento. Il raggruppamento di cinque o sei pianeti è noto come allineamento maggiore, ma gli allineamenti di cinque pianeti sono più frequenti di sei.

Questo allineamento non rappresenta l’allineamento dei pianeti nello spazio come vedi Grafici e illustrazioni Per il sistema solare. Questo Non è qualcosa che realmente accade Nell’universo reale, sfortunatamente.

L’allineamento dei pianeti avviene perché tutti i pianeti del sistema solare orbitano attorno al Sole più o meno su un piano chiamato Eclittica. Alcuni sono appena sopra o sotto questo livello, ma è più o meno lo stesso livello.

Ciò è dovuto al modo in cui si formano le stelle, compreso il Sole. Una piccola stella in una nube di materia comincia a ruotare; La nuvola che li circonda ruota per formare un disco che alimenta la giovane stella. Il pianeta si forma da ciò che resta del disco e, se lasciato a se stesso, rimarrebbe in questo livello.

Ciò significa che a volte i pianeti si troveranno dallo stesso lato del sole mentre si muovono lungo le loro orbite, quindi potremo vederli nel cielo contemporaneamente. Sembrano essere in linea retta perché sono tutti sull’eclittica.

Ciò avverrà all’inizio di giugno, circa un’ora prima dell’alba. Potrebbe essere necessario un po’ di visual AIDS. Mentre Mercurio, Marte, Giove e Saturno saranno abbastanza luminosi da poter essere visti ad occhio nudo, Urano e Nettuno sono molto lontani e deboli, quindi se vuoi dare un’occhiata, avrai bisogno di un binocolo o di un telescopio.

Abbiamo alcuni altri allineamenti degli stessi pianeti in arrivo nei prossimi mesi, quindi potresti voler segnare i tuoi calendari di conseguenza: sia il 28 agosto 2024 che il 18 gennaio 2025 vedranno importanti allineamenti di sei pianeti nelle ore prima dell’alba.

Per uno spettacolo davvero sorprendente, tieniti forte il cappello per un completo allineamento planetario. La sera del 28 febbraio 2025 appariranno contemporaneamente nel cielo gli altri sette pianeti. Sarà una notte molto positiva per gli osservatori del pianeta.

Come guardare

L’allineamento sarà visibile dalla maggior parte delle località in tutto il mondo il 3 giugno. Il momento in cui i pianeti sorgono e tramontano, e in quale ordine, dipende da dove stai guardando il mondo. Esistono strumenti a cui puoi accedere per ottenere quegli orari e le posizioni del cielo.

Ora e data Dispone di uno strumento interattivo che ti consente di selezionare la data che desideri visualizzare, mostrando gli orari di alba e tramonto per ciascun pianeta e dove possono essere visti nel cielo.

Stellarium Ha uno strumento web simile che mostra le posizioni di tutti i pianeti.

Il cielo stasera È un’app mobile gratuita che utilizza l’hardware del tuo telefono per misurare la tua posizione, mostrandoti le posizioni in tempo reale degli oggetti celesti sulla mappa celeste sopra. Là Un buon elenco di altre opzioni quiAnche.

Esci da lì e vai a guardare un po’ di cielo.