Cosa rende questi piccoli “orsi d’acqua” così resistenti? Riparano rapidamente il DNA rotto.

Courtney Clark Hachtel, biologa dell'Università della Carolina del Nord Asheville, e i suoi colleghi hanno scoperto in modo indipendente che i tardigradi Mi sono ritrovato con i geni rotti. Il loro studio è stato pubblicato venerdì sulla rivista Current Biology.

Questi risultati suggeriscono che Dsup da solo non previene il danno al DNA, sebbene sia possibile che le proteine ​​forniscano una protezione parziale. È difficile saperlo con certezza perché gli scienziati stanno ancora cercando di capire come condurre esperimenti sui tardigradi. Non possono progettare animali senza il gene Dsup, ad esempio, per vedere come reagiscono alle radiazioni.

“Ci piacerebbe fare questo esperimento”, ha detto Jean-Paul Concordet, assistente del dottor de Cien al museo. “Ma ciò che possiamo fare con i tardigradi è ancora piuttosto primitivo”.

I due nuovi studi rivelano un altro trucco per i tardigradi: riparano rapidamente il DNA rotto.

Dopo che i tardigradi sono stati esposti alle radiazioni, le loro cellule utilizzano centinaia di geni per produrre un nuovo set di proteine. Molti di questi geni sono familiari ai biologi, perché altre specie, noi compresi, li usano per riparare il DNA danneggiato.

Le nostre cellule riparano costantemente i geni. I filamenti di DNA in una tipica cellula umana si rompono circa 40 volte al giorno e ogni volta le nostre cellule devono ripararli.