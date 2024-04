“Cowboy Carter” di Beyoncé trascorre la sua seconda settimana al numero uno

“Cowboy Carter” di Beyoncé è stato al numero 1 per la seconda settimana nella classifica degli album di Billboard, battendo le nuove uscite di J. Cole e del gruppo K-pop Tomorrow X Together.

La canzone “Cowboy Carter” è rimasta in cima alla classifica Billboard 200, con 125.500 vendite negli Stati Uniti, secondo il servizio di tracciamento “Luminette”. Questo totale include 133 milioni di stream e 20.500 copie vendute come pacchetto completo. È la prima volta che Beyoncé si ripete al numero 1 dal suo album visivo omonimo nel 2013, che raggiunse la top tre volte consecutive e inizialmente era disponibile solo come download da iTunes.

Come nella settimana di apertura, il totale di Beyoncé è stato sostenuto dalle vendite di copie fisiche del suo album su CD e vinile, disponibili solo nelle prime due settimane dell'album attraverso il suo sito web. Da allora, i rivenditori iniziarono a rifornire “Cowboy Carter”, e come fecero con “Rinascimento“, il suo ultimo album nel 2022 – Beyoncé è apparsa come se stessa in concerto Promozione in negozio a Los Angeles, dove i fan possono acquistare LP firmati. (Sono comparsi rapidamente su eBay per $ 2.000 e oltre.)

“I Might Delete Later”, una pubblicazione a sorpresa del rapper J. Cole, arriva al secondo posto con 115.000 vendite, principalmente tramite streaming. L'album ha ricevuto una certa attenzione con la traccia “7 Minute Drill” destinata a Kendrick Lamar, per la quale J. Cole si è immediatamente scusato e l'ha rimossa dalle copie in streaming dell'album.