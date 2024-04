NBA Play-in Championship: dove acquistare i biglietti last minute Atlanta Hawks vs Chicago Bulls per $ 41

Gli Atlanta Hawks affrontano i Chicago Bulls nel campionato NBA mercoledì 17 aprile 2024 (17/4/24) allo United Center di Chicago, Illinois.

I fan che desiderano acquistare i biglietti per la partita possono farlo di persona tramite mercati di biglietti secondari come StubHub, Posti dal vivoE Biglietto più intelligente. I biglietti sono in vendita a soli 41 dollari Posti dal vivo.

Ecco una recente storia della NBA dall'AP:

LeBron James e i Los Angeles Lakers sono tornati in campionato. Lo stesso farà Stephen Curry, poiché lui e Golden State competeranno per la loro stagione. Ritorna anche Jimmy Butler, dopo che quella corsa dell'anno scorso fu il primo passo nel percorso di Miami verso le finali NBA.

La postseason – non tecnicamente i playoff – inizia martedì con un paio di showdown della Western Conference. I Lakers visitano New Orleans con il vincitore che guadagna il seme n. 7 e una serie con il campione in carica Denver al primo turno. I Warriors vanno poi a Sacramento, partita ad eliminazione per entrambe le squadre.

Mercoledì andrà in scena la Eastern Conference: Filadelfia ospiterà Miami in una partita per determinare la testa di serie n. 7, e Atlanta visiterà Chicago mentre la stagione volge al termine per quei club.

I Lakers hanno forzato la rivincita della finale della stagione regolare che si è tenuta domenica con una vittoria per 128-104 a New Orleans, eliminando i Pelicans dalla sesta testa di serie. Ora i Lakers si aspettano che i Pelicans rispondano come se questa fosse la seconda partita della loro serie di playoff.

“Ho vinto la prima partita e la squadra ha diversi giorni per vivere quella sensazione, per sentire il sapore della sconfitta in bocca, quindi saranno molto pronti per noi e dovremo affrontare la stessa cosa”, ha detto il 39enne. James, ventunenne, alla sua 21esima stagione nella NBA: “senso di urgenza”.

Lo scorso anno i Lakers e gli Heat hanno dimostrato che il gioco può essere un trampolino di lancio verso traguardi più grandi e migliori; I Lakers hanno raggiunto le finali della Western Conference e gli Heat hanno raggiunto le finali NBA.

“Non siamo lo stesso gruppo dell'anno scorso”, ha detto Butler. “Abbiamo molta fiducia nei giocatori che abbiamo e sappiamo di cosa siamo capaci. Vedremo cosa avremo quando sarà il momento”.

Golden State prende il breve viaggio in autobus verso nord per una partita di playoff contro i Kings, sullo stesso piano dove i Warriors hanno vinto Gara 7 in trasferta al primo turno la scorsa stagione.

“Siamo entusiasti di avere questa opportunità”, ha detto l'allenatore del Golden State Steve Kerr.

Lo stesso fanno i Kings, che hanno avuto una stagione di alti e bassi, ma hanno la possibilità di superare il ricordo della caduta ai playoff contro i Warriors un anno fa.

“Andiamo a prenderlo”, ha detto l'allenatore di Sacramento Mike Brown.

aspetto

Questo è il quarto anno di questo formato e, tecnicamente, il quinto anno per il torneo play-in in generale. Un promemoria su come funziona la formattazione:

– Ci sono sei partite nel torneo. I sei hanno la qualificazione per i playoff, l'eliminazione o entrambe le cose.

— Il numero 7 gioca con il numero 8. Il vincitore entra e ottiene la testa di serie numero 7 nei playoff. Il perdente ha una seconda possibilità.

— Il numero 9 gioca con il numero 10. La stagione dei perdenti è finita. Il vincitore va a visitare il perdente in una partita 7 contro 8.

– Le restanti squadre (perdenti 7-8 e vincitrici 9-10) giocano nella testa di serie più alta, con la vincitrice che riceve la testa di serie n. 8 nei playoff. Finisce la stagione perdente.

data

2020

Western Conference: Portland batte Memphis 126-122 e guadagna il numero 8.

2021

Eastern Conference: Boston ha battuto Washington 118-100 e si è guadagnata la testa di serie numero 7. L'Indiana ha battuto Charlotte 144-117 in una partita 9-10. Washington ha battuto l'Indiana 142-115 conquistando il seme n. 8.

Western Conference: I Lakers hanno battuto i Golden State 103-100 conquistando la testa di serie numero 7. Memphis ha battuto San Antonio 100-96 in una partita 9-10. Memphis ha sconfitto Golden State 117-112 aggiudicandosi l'ottavo seme.

2022

Eastern Conference: Brooklyn ha battuto Cleveland 115-108 guadagnandosi la testa di serie numero 7. Atlanta ha battuto Charlotte 132-103 in una partita 9-10. Atlanta ha battuto Cleveland 107-101 guadagnandosi la testa di serie numero 8.

Western Conference: Il Minnesota batte i Los Angeles Clippers 109-104 e si aggiudica la testa di serie numero 7. New Orleans batte San Antonio 113-103 in una partita 9-10. New Orleans ha sconfitto i Clippers 105-101 conquistando l'ottava testa di serie.

2023

Eastern Conference: Atlanta batte Miami 116-105 guadagnandosi la testa di serie numero 7. Chicago batte Toronto 109-105 in una partita 9-10. Miami ha battuto Chicago 102-91 aggiudicandosi la testa di serie numero 8.

Western Conference: I Lakers hanno battuto il Minnesota 108-102 conquistando la testa di serie numero 7. Oklahoma City ha battuto New Orleans 123-118 in una partita 9-10. Il Minnesota ha battuto Oklahoma City 120-95 aggiudicandosi il seme n. 8.

Partite

Conferenza Orientale

NO. 8 Miami (46-36) al n. 7 Filadelfia (47-35)

Mercoledì, 19:00, ESPN

Serie stagionale: Spalato, 2-2

Numero di partite: 2° posto per Miami (2023), 1° per Philadelphia.

La posta in gioco: il vincitore giocherà a New York in Gara 1 sabato; Il perdente giocherà una partita ad eliminazione venerdì.

Pronostico: le due squadre si sono incontrate a Natale a Miami (gli Heat hanno vinto 119-113) e tre volte da allora, anche se va notato che sia Joel Embiid di Filadelfia che Jimmy Butler di Miami hanno giocato ciascuno solo in uno dei quattro incontri tra i due club. … Quando gioca Kyle Lowry, le sue squadre sono 3-0 nella serie di questa stagione: 2-0 con lui con l'uniforme di Philadelphia e 1-0 con l'uniforme di Miami.

NO. 10 Atlanta (36-46) al n. 9Chicago (39-43)

Mercoledì, 21:30, su ESPN

Serie stagionale: Chicago, 2-1

Partecipazioni in gioco: 3° ad Atlanta (2022, 2023); Secondo posto a Chicago (2023).

La posta in gioco: il vincitore giocherà una partita a eliminazione venerdì; Il perdente viene eliminato.

Pronostici: Gli Hawks puntano a diventare la prima squadra a vincere quattro partite. Nelle precedenti apparizioni al torneo hanno vinto 3-0. …DeMar DeRozan ha segnato una media di 28,3 punti per Chicago nella serie stagionale. … Bogdan Bogdanovic ha segnato una media di 23,3 punti per Atlanta, con il 46% di tiri da 3 punti contro i Bulls. … Trae Young è apparso in due partite della serie e i Bulls lo hanno mantenuto al 29% di tiri.

Conferenza occidentale

NO. 8 N. Lakers (47-35) al n. 7 New Orleans (49-33)

Martedì alle 19:30, ora della Tunisia

Serie stagionale: Lakers 3-1

Partecipazioni in Play: 3°, Lakers (2021, 2023); 3° a New Orleans (2022, 2023).

La posta in gioco: il vincitore giocherà contro Denver in Gara 1 domenica; Il perdente giocherà una partita ad eliminazione venerdì.

Pronostici: una rivincita del finale di stagione regolare di domenica per entrambi i club, con i Lakers che hanno assicurato una stagione da 49 vittorie, non è stata sufficiente per garantire ai Pelicans un posto nei playoff. … I quattro giocatori con il punteggio più alto nella serie stagionale sono tutti Lakers (LeBron James 28,3, Anthony Davis 21,5, Austin Reeves 21,0, D'Angelo Russell 21,0). … Zion Williamson ha tirato con il 58% contro i Lakers nelle quattro partite.

NO. 10 Golden State (46-36) al n. 9 Sacramento (46-36)

Martedì alle 22 su TNT

Serie stagionale: Spalato, 2-2

Numero di partite: 2° posto per Golden State (2021), 1° per Sacramento.

La posta in gioco: il vincitore giocherà una partita a eliminazione venerdì; Il perdente viene eliminato.

Pronostici: la serie è stata incredibilmente equilibrata, con Sacramento che ha vinto ciascuno esattamente di un punto e Golden State che ha battuto i Kings di un punto e otto punti. …De'Aaron Fox ha segnato 32,3 punti di media nella serie per i Kings e Domantas Sabonis ha sfiorato una tripla doppia (17,3 punti, 11,3 rimbalzi, 9,5 assist). … Stephen Curry ha segnato una media di 31 punti nella serie per i Warriors. … I Kings hanno raggiunto la linea di fallo 113 volte contro le 82 di Golden State nelle quattro partite.

Grazie per aver fatto affidamento su di noi per fornire giornalismo di cui ti puoi fidare. Per favore considera il supporto NJ.com Con abbonamento.