Ohio State muore durante la laurea dopo che una persona cade dallo stadio

Una persona è morta domenica dopo essere caduta dall’Ohio Stadium durante la cerimonia di laurea della Ohio State University.

Un agente ha inviato una richiesta di aiuto tramite la radio della polizia della Ohio State University intorno alle 12:30, dicendo: “Ho bisogno di paramedici e di alcuni agenti al Gate 30 (dell’Ohio Stadium) … Qualcuno è caduto dal campo”.

“Una persona è caduta dagli spalti. Sono stati uccisi”, ha detto il portavoce della Ohio State University, Ben Johnson. “Non abbiamo ulteriori dettagli da condividere in questo momento. La polizia e i soccorritori sono sul posto. Per chiunque sia stato colpito dall’incidente di oggi, forniremo consulenza e altre risorse di supporto.”

Il luogo della caduta era circondato da un sacco di nastro giallo e da funzionari coinvolti, secondo il fotografo di Dispatch Doral Chenoweth, che era sulla scena.

Un testimone oculare ha detto: “Impossibile, è incredibile”. Il testimone ha detto di aver visto una persona cadere, ed è successo mentre gli ultimi diplomati stavano attraversando quella zona, entrando in campo attraverso il tunnel utilizzato dai giocatori di calcio dell’OSU durante le partite casalinghe dell’OSU.

Le persone sugli spalti e alcuni studenti presenti alla cerimonia di laurea erano visibilmente sconvolti, secondo il giornalista di Dispatch Jordan Laird, che era all’interno.

L’incidente non è stato menzionato dai relatori alla cerimonia di apertura, incluso… Chris Pan, imprenditore sociale e laureato alla Ohio State University. Pan ha parlato, tra gli altri argomenti, della pace nel mondo e di Bitcoin, e ha cantato la canzone “This Little Light of Mine”.

Questa è una storia in via di sviluppo. Controlla di nuovo per gli aggiornamenti.