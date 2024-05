Il presidente cinese arriva in Europa per rilanciare le relazioni in un momento di tensioni globali

PARIGI (AP) – Il presidente cinese Xi Jinping ha iniziato un tour in tre nazioni Viaggio in Europa Domenica con il continente diviso su come affrontare il crescente potere di Pechino e la rivalità tra Stati Uniti e Cina.

Le case automobilistiche europee stanno perdendo terreno Auto elettriche cinesi supportate. I diplomatici sono preoccupati Presunte spie cinesi Nelle capitali europee. Il continuo commercio di difesa tra Cina e Russia preoccupa chiunque in Europa lo sostenga Ucraina devastata dalla guerra Teme che l’esercito russo non si fermerà qui.

Ma Europa e Cina hanno forti legami economici – il commercio tra UE e Cina è stimato a circa 2,3 miliardi di euro al giorno – e Xi sembra determinato a ricostruire e approfondire le relazioni con i leader europei dopo una lunga assenza a causa della pandemia di Covid-19.

Xi ha iniziato domenica in Francia, il cui presidente vuole che l’Europa ottenga di più Indipendenza economica e strategica Da altre potenze mondiali. Il presidente cinese si dirige poi in Serbia e Ungheria, considerate amiche della Cina e vicine al presidente russo Vladimir Putin, e che ricevono importanti investimenti cinesi.

Il viaggio di Xi sarà seguito da vicino a Washington per individuare segnali di calo del sostegno europeo ai suoi principali obiettivi di politica estera. Allo stesso tempo, in Europa cresce l’incertezza sul futuro sostegno americano agli alleati transatlantici.

Xi è stato ricevuto all’aeroporto di Orly a Parigi dal primo ministro francese Gabriel Attal e con proteste organizzate da gruppi che chiedono alla Francia di fare pressione sulla Cina affinché rispetti i diritti delle minoranze tibetane e uigure. Gli attivisti che cercano di liberare il Tibet hanno provato ad issare uno striscione sabato sotto l’Arco di Trionfo a Parigi, e hanno protestato nella capitale francese nello stesso momento in cui è atterrato l’aereo di Xi.

Dopo il suo arrivo, Xi ha espresso la speranza che la visita possa raggiungere un “riavvicinamento strategico” tra Cina e Francia e che lo sviluppo delle loro relazioni contribuisca alla “stabilità e all’energia positiva in un mondo turbolento”, secondo un testo presentato al Parlamento. presidente cinese. Giornalisti all’aeroporto.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron onorerà il leader cinese con una visita ufficiale di Stato. Incontreranno anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che dovrebbe unirsi a Macron nel spingere per politiche commerciali più giuste e affinché la Cina usi la sua influenza sulla Russia per spingerla a porre fine alla guerra in Ucraina.

L’Unione Europea ha avviato lo scorso autunno un’indagine sui sussidi cinesi e potrebbe imporre tariffe sulle auto elettriche esportate dalla Cina.

La Cina si è impegnata a mantenere la neutralità nel conflitto ucraino, ma ha rifiutato di descrivere l’attacco globale russo al suo vicino come un’invasione ed è stata accusata di rafforzare la capacità della Russia di produrre armi.