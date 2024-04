Jamal Murray, che ha dovuto lottare contro un infortunio, sta consolidando il suo status di miglior giocatore della NBA nei playoff

DENVER — Negli istanti successivi a quando Jamal Murray ha messo fine alla serie di vittorie consecutive dei Denver Nuggets e ha concluso una stagione per i Los Angeles Lakers, si è scontrato con l'allenatore Michael Malone e ha dato forse il meno che meritava quest'anno.

Aveva appena realizzato il tiro che ha vinto un'altra partita per i Nuggets, il suo secondo punteggio al primo turno. Lo ha fatto con uno stiramento al polpaccio sinistro che lo ha limitato in modo quasi debilitante lunedì sera alla Ball Arena.

Ma il senso dell'umorismo di Murray, che Murray ha quando è di buon umore, era più buono che mai.

“È bello che tu abbia giocato con me stasera, allenatore”, ha detto Murray a Malone. “Non so se avremmo vinto se stasera non avessi giocato.”

Jamal Murray deve ancora diventare una star della NBA nella sua carriera. Non ha mai fatto parte di una squadra All-NBA. Tuttavia, quanti giocatori affronterai per un posto nei playoff? Questa è quella che chiami una domanda retorica perché la risposta dovrebbe essere universale: non molto.

Murray ha messo a segno 50 punti di riscaldamento nella postseason. La sua corsa ai playoff la scorsa primavera è stata determinante per la vittoria dei Nuggets nel loro primo titolo nella storia della franchigia. Qualunque cosa Murray fosse durante la stagione regolare, si consolidò come uno dei migliori esordienti nella storia del basket di sempre. In nessun caso la frase precedente dovrebbe essere un'affermazione controversa.

Lunedì sera si è aggiunto alla sua tradizione. Quando Murray ha dribblato due volte alla sua sinistra e ha fatto un passo indietro con un piede per battere la guardia dei Lakers Austin Reeves, sapevamo tutti cosa stava per succedere. Era lungo solo 15 piedi. Questa vittoria ha dato a Denver 108-106 alla Ball Arena. Ha regalato ai Nuggets una vittoria per 4-1. Ha dato a Denver una pausa tanto necessaria prima di una serie con i Minnesota Timberwolves che promette di essere estenuante.

“Davvero, eravamo tutti sotto shock”, ha detto Malone. “Non sapevamo chi sarebbe stato disponibile per noi per finire questo gioco.”

In una vittoria in Gara 3 a Los Angeles, il playmaker di riserva Reggie Jackson si è slogato la caviglia, un infortunio che lo ha lasciato con le stampelle e uno stivale protettivo durante il giorno libero di Denver al Santa Monica Hotel. Nella prima metà di gara 5 di lunedì sera, il portiere Kentavious Caldwell-Pope si è slogato la caviglia così gravemente che ha lasciato il gioco due volte durante il resto del primo tempo. È tornato nel secondo tempo, ha avuto la meglio su di lui e ha realizzato alcuni grandi tiri.

Murray si è stirato il polpaccio nella seconda metà di Gara 4, l'unica sconfitta di Denver nella serie. Ha iniziato lunedì come discutibile da giocare. Quindi, Murray è arrivato alla Ball Arena prima del solito per ricevere cure, tentare di allungare e allentare il polpaccio e decidere se sarebbe stato in grado di giocare. Gli stiramenti del polpaccio sono intrinsecamente una lesione difficile e pericolosa. Sono lesioni dei tessuti molli che guariscono lentamente. Ancora più importante, di solito porta a malattie più gravi, come le lesioni al tendine d’Achille.

Ultimi playoff, la serie delle finali NBA del 2019 con Golden State Warriors e Toronto Raptors è cambiata quando l'allora attaccante dei Warriors Kevin Durant è tornato da uno stiramento al polpaccio e ha finito per strapparsi il tendine d'Achille. Nel 2021, una serie di secondo turno che coinvolgeva Utah Jazz e Los Angeles Clippers è stata annullata, in parte, quando l'allora playmaker dei Jazz Mike Conley ha subito uno stiramento al polpaccio. In questa postseason, i Milwaukee Bucks non hanno affrontato Giannis Antetokounmpo nel loro incontro di primo turno contro gli Indiana Pacers a causa di uno stiramento al polpaccio subito alla fine della stagione regolare.

Questi esempi servono a raccontare la storia del perché gli stessi Nuggets non vogliono che Murray giochi lunedì sera. In superficie, la logica era valida. Con un vantaggio di 3-1 in vista di Gara 5, se Denver sconfiggesse i Lakers senza Murray, ciò darebbe al playmaker sette giorni per guarire. altrimenti? Poi la speranza sarà che Murray sia pronto per Gara 6 giovedì sera a Los Angeles.

“Sono arrivato presto per ricevere qualche cura e mi sentivo come se potessi giocare”, ha detto Murray. “Mi hanno detto di no. Io non ho detto di no. Non volevo lasciare i miei compagni là fuori. Non volevo lasciarli ad asciugare. Non avrei potuto convivere con me stesso se avessi non ho fatto tutto quello che potevo per essere in pista stasera.”

Lunedì sera non è stata la prima volta in questa stagione che Murray ha giocato una partita contro il Denver's Tip. Verso la fine della stagione regolare, i Nuggets volevano far sedere Murray contro gli Utah Jazz per proteggersi dal dolore al ginocchio sinistro di Murray. La partita dello Utah è stata l'inizio di una partita su strada consecutive, con i Nuggets che hanno affrontato nuovamente i Timberwolves alla Ball Arena la notte successiva. Durante il viaggio della squadra a Salt Lake City, Murray si avvicinò a Malone e lo pregò di giocare. Lo ha fatto e ha ribaltato un grande quarto quarto per spingere i Nuggets sopra i Jazz, e ha giocato la notte successiva, una vittoria sul Minnesota.

Murray è un essere umano onesto e crudo. È emotivo e ti dirà esattamente cosa sta pensando. Malone è una buona scelta perché è aperto a conversazioni oneste, dure e talvolta emotive. Lunedì sera è stata la chiave. La preoccupazione, ovviamente, era che Murray giocasse in Gara 5 e si facesse male al polpaccio, qualcosa che i Nuggets non volevano. Ma Murray non si sarebbe perso una partita dei playoff, nemmeno se avesse potuto farne a meno. Quindi, lui e Malone hanno avuto questa conversazione. Hanno poi parlato Murray, Malone e lo staff tecnico. Hanno escogitato un piano e Murray si è vestito e si è preparato a giocare.

“Sapevo che avrebbe giocato, a dire il vero”, ha detto la stella di Denver Nikola Jokic. “Senza parlare con lui, sapevo che voleva giocare e voleva partecipare alle partite più importanti. Anche se non ha dato il meglio di sé, non è come inizi, ma come finisci”.

Murray era 13 su 28 dal campo lunedì sera, mentre ha effettuato cinque dei suoi 10 tentativi da tre punti. Ha segnato un record di 32 punti, inclusi tiri enormi oltre il vincitore del gioco. Si è tuffato verso LeBron James, che era straordinario di per sé, e si è inchinato davanti a lui. Ha sfondato la difesa a piacimento negli ultimi cinque minuti.

Non era nemmeno vicino al 100%.

Fin dal possesso palla iniziale, era chiaro che Murray non poteva esplodere nel palleggio come avrebbe voluto. Era chiaro che non aveva fatto il solito primo passo. I Nuggets volevano limitare il più possibile i suoi minuti, ma lunedì sera ha finito per giocare 40 minuti. Ironicamente, questa è stata probabilmente la cosa migliore per Murray, perché giocare manteneva i suoi polpacci caldi e comodi, e Murray giocava e tirava meglio la palla man mano che la partita andava avanti.

“Mi stavo muovendo abbastanza bene per giocare”, ha detto Murray. “Ma il salto era la cosa più importante per me. Quella è stata la sfida più difficile, staccarsi da terra, anche mentre saltavo. Quindi sono andato in una zona più profonda prima di colpire la palla, perché volevo esercitare meno pressione il mio vitello il più possibile.

Lunedì sera, Malone ha affrontato la questione che i Nuggets si trovavano ad affrontare. Volevano far sedere Murray? Oppure volevano mettere le loro fiches al centro del tavolo e provare a finire la serie con i Lakers? È stata una conversazione collaborativa, ma alla fine i Nuggets hanno optato per la seconda opzione. La ricompensa è stata una vittoria in Gara 5, quasi una settimana di riposo e il fatto che Murray non si sia fatto ulteriormente male.

Ora, i Nuggets e i Wolves arrivano alla serie che molti stavano aspettando.

“Più grande è il momento, più Jamal Murray brilla”, ha detto Malone. “È un biscotto duro.”

(Foto: David Zalubowski/Associated Press)