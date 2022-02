Olimpiadi in diretta: Michaela Shiffrin non idonea; Il Canada supera gli Stati Uniti

All’inizio della partita di giovedì, il Canada ha segnato 54 gol, un record per il torneo olimpico. credito… Hiroko Masueki/The New York Times

Durante le Olimpiadi di Pechino, la spavalderia sfrenata della squadra di hockey femminile canadese è stata chiara a tutti e ha suscitato ammirazione, rabbia e paura.

Ci sono stati insulti alle squadre che giocheranno per la medaglia di bronzo, feroci insidie ​​sugli avversari e attente critiche alle strategie fallite per il gol ad Ann-Renée Desbiens.e Il portiere che ha fatto piegare il canadese una fortezza.

I canadesi giovedì hanno dimostrato che tutto aveva un senso: hanno battuto gli Stati Uniti nella partita per la medaglia d’oro, 3-2, e hanno rivendicato la corona olimpica che gli americani hanno conquistato quattro anni fa.

Canada Stati Uniti d’America

La vittoria del Canada è stata uno spettacolo di gioco ben armato, mescolato con alcune dosi di fortuna e uno scatto furioso e arrabbiato che ha dato il via alla sconfitta olimpica nel 2018.

Il risultato era quello che i canadesi tendevano a prevedere. Per loro, una medaglia d’oro spesso sembrava meno in termini di salvezza e più che soddisfare standard elevati senza sosta.

“Abbiamo giocato così bene che quando giochiamo a modo nostro – e non ci concentriamo sulle altre squadre o su con chi stiamo giocando – siamo inarrestabili”, ha detto Natalie Spooner, attaccante della sua terza squadra olimpica canadese.

Il Canada sembrava segnare circa sette minuti della partita di giovedì quando il portiere americano Alex Cavallini ha parato la palla di un disco e ha visto Spooner spazzarlo via con un tiro potente. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno contestato che il Canada fosse un intruso, una valutazione supportata dai funzionari.

“Te ne devo uno”, ha detto Spooner, mentre era seduto sulla panchina, le ha detto la collega Sarah Norse. “Ero un intruso.”

Trentacinque secondi dopo, il gol è arrivato: dopo che il Canada ha vinto la resa dei conti, l’infermiera ha preso un passaggio, tirato e segnato.

Il Canada ha raddoppiato il vantaggio più avanti nel periodo con un tiro di Mary Philippe Boleyn, il capitano del Canada che stava giocando le sue quattro partite, portandolo a 3-0 quando Pauline ha segnato di nuovo a metà del secondo tempo.

Hilary Knight ha segnato un gol a breve termine per gli Stati Uniti alla fine del secondo tempo, promettendo che gli americani avrebbero almeno evitato l’umiliazione della squalifica quando la medaglia d’oro era in arrivo.

L’obiettivo di giocare la forza 13 secondi prima del gioco ha portato il risultato finale vicino. A quel punto, la squadra canadese si rese conto che la vittoria era assicurata.

Così hanno fatto gli americani.

“Volevamo mettere un sacco di dischi lì dentro e abbiamo già molti corpi, e non penso che abbiamo fatto un lavoro abbastanza grande”, ha detto l’attaccante degli Stati Uniti Abby Rock.

Lo spettacolo di giovedì era un territorio familiare, la sesta partita per la medaglia d’oro tra Canada e Stati Uniti da quando l’hockey femminile è diventato uno sport olimpico nel 1998. Gli Stati Uniti hanno rivendicato il loro primo titolo olimpico ma non un altro fino al 2018, quando hanno vinto una partita decisa ai rigori . È stato visto, almeno in Canada, come un’aberrazione piuttosto che un presagio di un cambio di potere.

L’americana Amanda Kessel (28) e il difensore canadese Claire Thompson (42) si contendono il disco nel terzo gioco. credito… Hiroko Masueki/The New York Times L’americano Hillary Knight (21) ha segnato il primo gol americano nel secondo tempo. credito… Chang W. Lee / Il New York Times

Diversi incontri che hanno preceduto la partita di giovedì hanno suggerito lo stesso. I canadesi hanno vinto la partita del turno preliminare a Pechino 4-2, stabilendo un record di 4-2 in una serie di partite di esibizione pre-olimpica in Nord America.

Le squadre erano i colossi indiscussi del gaming. È entrata in Canada giovedì, segnando 54 gol, un record in un torneo olimpico e aveva tre donne – Brian Jenner, Sarah Filler e Jamie Lee Rattray – tra le prime cinque marcatrici a Pechino.

Gli Stati Uniti hanno ottenuto due vittorie in chiusura, battendo due volte la Finlandia, che mercoledì sera ha vinto la medaglia di bronzo.

Guidati da Kendall Quinn Schofield, capitano e una delle pattinatrici più veloci del mondo, e fantino, che giovedì ha stabilito il record negli Stati Uniti per il maggior numero di partite giocate da una giocatrice di hockey alle Olimpiadi, gli Stati Uniti sono stati oggetto di un terribile attacco che ha costretto i portieri rivali . Per affrontare una tempesta di colpi durante il torneo.

Ma gli americani hanno lottato ancora giovedì per trasformare le occasioni in gol. Allo stesso tempo, hanno trovato una squadra canadese desiderosa – e in grado – di segnare rapidamente. Nel primo periodo, il Canada ha pareggiato gli Stati Uniti al tiro, di 11, una notevole inversione di tendenza rispetto al loro ultimo incontro, quando gli americani hanno avuto 16 tentativi la prima volta ei canadesi ne hanno realizzati solo cinque.

Canada 3 21 0 contro 2 6 Stati Uniti d’America 2 40 1 contro 3 4

Gli Stati Uniti alla fine hanno sorpassato di nuovo il Canada a tiri, invocando l’arbitro canadese dopo il loro primo incontro che gli americani erano troppo felici di provare a sopraffare gli avversari con una raffica di tiri non sempre buoni.

Tuttavia, era una strategia che funzionava nella maggior parte dei giochi. Ma con il passare del tempo giovedì, con gli americani che lottavano per la colonna sonora finale di calci e colpi e svuotavano le reti con più di tre minuti di gioco, era chiaro quale squadra si fosse mostrata la migliore.

Proprio come il Canada ha da tempo assicurato che lo farà.