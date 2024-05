Paris Saint-Germain 0 Borussia Dortmund 1 – Hummels decisivo, le difficoltà offensive del Paris Saint-Germain

Martedì sera il Borussia Dortmund ha battuto il Paris Saint-Germain 1-0 e si è qualificato per la finale di Champions League con una vittoria complessiva per 2-0.

Dopo un primo tempo in cui nessuna delle due squadre ha avuto occasioni significative, il Paris Saint-Germain è andato vicino al gol a cinque minuti dalla fine del primo tempo quando Warren Zaire Emery ha colpito il palo. È stato un duro colpo per i padroni di casa, poiché pochi minuti dopo Mats Hummels si è lanciato alto su calcio d’angolo per insaccare di testa e raddoppiare il vantaggio complessivo della sua squadra.

Alla fine la squadra di casa ha ripreso la partita, ma ha avuto difficoltà a sfondare la difesa del Dortmund mentre il pareggio continuava. Anche Gregor Kupil ha effettuato parate cruciali per mantenere la sua squadra in vantaggio. Ciò è bastato per vedere il Dortmund raggiungere la finale.

Qui, Peter Rutzler, Sebastian Stafford Bloor e Liam Tharm mettono a segno una vittoria strepitosa per il Dortmund.

Quanto è importante Hummels?

Il raggiungimento della finale di Champions League da parte del Dortmund è già notevole. Ancora più importante era il fatto che potessero contare sulla brillante prestazione del 35enne Mats Hummels.

Durante questa stagione europea, Hummels è stato senza dubbio il miglior giocatore del Dortmund. Spesso sembrava dieci anni più giovane, nel tempismo dei contrasti, nella volontà di uscire dalla difesa e passare la palla in avanti. Erano Hummels vintage, round dopo round.

La sua difesa individuale è stata eccellente a Parigi. Spesso era anche coraggioso. Ma è stato anche misurato. Hummels ha giocato in modo sproporzionato rispetto all’occasione. Era calmo in mezzo al caos. L’effetto farfalla è stato vitale poiché questa stabilità sembrava ispirare una prestazione altrettanto eccezionale di Nico Schlotterbeck.

Schlotterbeck può essere soggetto a errori. Al suo meglio, quando l’equilibrio intorno a lui è giusto, ha una grande vivacità sulla palla ed è una grande risorsa nel gioco di possesso palla.

Era esattamente così a Parigi, e avere questa versione di Hummels al suo fianco, con tutta la sicurezza che sembrava infondere, era una parte importante del motivo per cui.

Sebastian Stafford Blore

Perché il Paris Saint-Germain ha sofferto in attacco?

Ancora una volta Luis Enrique ha apportato uno strano aggiustamento tattico durante la gara di ritorno della Champions League.

A San Sebastian contro la Real Sociedad, Bradley Barkola e Kylian Mbappe erano attaccanti divisi nel 4-3-1-2; A Barcellona, ​​Mbappe in nona posizione, Barkola e Ousmane Dembélé sulle fasce. All’inizio della fase a gironi, ha accoppiato Randall Kolo Mwani con Mbappe e ha utilizzato anche Marco Asensio come finto attaccante. Il ritorno di Gonçalo Ramos è stata una sorpresa; Questo è stato il suo secondo inizio di stagione in Europa.

Luis Enrique ha trascorso l’intera stagione europea cercando di trovare un’intesa offensiva e non si è mai stabilizzato. Il Paris Saint-Germain è stato costantemente deludente nel primo tempo e aveva bisogno dei suoi migliori giocatori per aprire la partita nel secondo tempo.

Ramos è stato stravagante, essendo stato scelto in modo che il PSG avesse un numero 9 e una presenza in area contro un Dortmund con due (non tre) centrocampisti. Ma il PSG ha faticato a mettere le sue ali in una situazione uno contro uno, e ha costruito in sicurezza facendo ruotare il centrocampista Fabian Ruiz sulla sinistra, dando copertura al contropiede contro Jadon Sancho ma riducendo la presenza centrale.

Il PSG ha crossato ripetutamente, ma senza che le ali attaccassero il palo posteriore o i centrocampisti corressero in area di rigore. Ha effettuato 15 cross nel primo tempo, il massimo in una partita a eliminazione diretta di Champions League da quando ha affrontato il Manchester City nel maggio 2021 (16). I marchi di Achraf Hakimi erano pochi e rari.

I 25 tiri fuori porta sono stati il ​​massimo per il PSG in una partita a eliminazione diretta europea dall’inizio della stagione 2018-19. Sono una squadra giovane in tutto il campo, senza l’esperienza e l’intelligenza del Dortmund, ma sono una prestazione offensiva deludente da parte di una squadra che ha segnato in 24 partite casalinghe consecutive.

Liam Tharm

Come ricorderà Mbappé la sua ultima partita con il Paris Saint-Germain?

Questa non era la fine che Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain avevano immaginato.

Il capitano della Francia non dirà ancora addio al Parco dei Principi: questo fine settimana affronterà il Paris Saint-Germain Tolosa in Ligue 1.

Ma questa è stata l’ultima partita di Champions League, il momento in cui il capocannoniere di tutti i tempi del club, sia in tutte le competizioni che in Europa, se n’è andato. Non sempre ha goduto dell’affetto appassionato dei tifosi del PSG durante la sua permanenza a Parigi, un prodotto, come ha scritto L’Equipe questa settimana, delle sue frequenti “quasi partenze”. Ma a Parigi era amato come capitano del club e della nazionale. Prima della partita, il suo nome è stato cantato più forte dai tifosi quando venivano lette le squadre.

Tuttavia, questa partita e questo pareggio non sono stati giocati secondo il copione.

Durante le due partite, Mbappé ha faticato a trovare il suo momento. Al Signal Iduna Park, ne ha intravisto uno. Scendi dal lato sinistro per indirizzare la palla sul palo. Stasera ha alimentato mezze occasioni: un tiro opportunistico dalla lunga distanza e una palla ad effetto da 30 yard che è andata di poco a lato.

Il Dortmund merita molto merito per il modo in cui lo ha mantenuto calmo. Il Paris Saint-Germain ha criticato la sua mancanza di abilità nel terzo finale, che lo ha costretto a ricorrere a cross alti, che hanno faticato a trovare gol. Questo non è il gioco di Mbappe.

È tornato sulla fascia sinistra per la gara di ritorno, ma qui non ha fatto molta differenza. Mbappé non è riuscito a segnare solo una volta nelle doppie partite di Champions League quando era titolare in entrambe le partite, e cioè contro il Real Madrid negli ottavi di finale della stagione 2017-2018, all’inizio della sua permanenza in squadra. Parigi. Non era questo il tipo di circuito chiuso che stava cercando.

Mbappe non era estraneo e generalmente non era presente in questo incontro. In effetti, Mbappe aveva creato il maggior numero di occasioni sotto pressione (23) in Champions League prima di questo incontro, ma nessuna di queste è stata trasformata dai suoi compagni di squadra. Mbappé non è mai stato dove il PSG aveva bisogno che fosse: alla fine delle sue migliori occasioni.

E quando finalmente appare – un rimbalzo in area da domare all’86’ – il suo tiro finisce a terra, deviato dalla traversa. Non doveva succedere.

Peter Rutzler

Il piano di gioco di Terzic è stato una sorpresa?

Molti dei critici di Edin Terzic mettono in dubbio il suo acume tattico. Questa prestazione a Parigi, organizzata e testarda come lo è stato il Dortmund per tutta la stagione, ha fornito una forte confutazione.

Una caratteristica degna di nota della prestazione del PSG nel primo tempo è stata la scarsa penetrazione in mezzo al campo. È stato il risultato di un buon piano di gioco che è stato ben eseguito.

L’idea era abbastanza semplice: il Dortmund era compatto al centro, mandando la stampa – soprattutto Karim Adeyemi – alta nel tentativo di deviare la palla in uno stretto canale lungo la fascia destra. Aveva senso: il Dortmund avrebbe fatto meglio a cogliere l’occasione con Dembélé da questa parte piuttosto che Mbappe dall’altra.

Solo il 17% dei tocchi offensivi del Paris Saint-Germain nei primi 45 minuti sono arrivati ​​nel terzo centrale, il livello più basso in questa Champions League. Ha lasciato la squadra di Luis Enrique affidandosi a Dembélé per i rifornimenti e ha trascorso la notte alla ricerca di un pallone che non sarebbe mai riuscito a trovare.

Sebastian Stafford Blore

Il Paris Saint-Germain ha sofferto la pressione?

Questa partita è stata annunciata come la partita più importante di sempre del PSG al Parco dei Principi, o almeno la più grande dal 1995, quando affrontò il Milan nella sua prima semifinale di Champions League.

Non sorprende che l’attesa per questa partita sia grande a Parigi. I preparativi si sono concentrati sulla creazione di un’atmosfera simile a quella vista la scorsa settimana a Dortmund, dove il muro giallo dei padroni di casa ha ispirato la squadra di casa alla vittoria per 1-0.

Gli Ultras hanno lanciato una “chiamata alle armi” all’inizio di questa settimana. Il presidente del club Nasser Al-Khelaifi ha detto che, se possibile, avrebbe rimosso i posti per questa partita. Di notte, gli spalti si riempivano circa un’ora prima del calcio d’inizio, creando un grande fermento.

“Noi siamo Parigi”, urlava dall’altoparlante. “Sei la voce di milioni di persone.” Un piccolo numero di ultras è stato spostato sulla piattaforma di Boulogne, di fronte alla residenza principale degli ultras ad Auteuil.



Mbappe mostra la sua frustrazione durante la partita di martedì (Matthias Hangst/Getty Images)

Il PSG ha incanalato subito quell’energia dagli spalti, preparandoli alle sfide e spingendo la palla in campo solo attraverso la forza di volontà collettiva. Ma poi la tensione si è insinuata tra i ranghi. Questa è una squadra molto giovane e quella notte l’età media dei titolari era di 24 anni e 157 giorni. Questo è stato l’undici titolare più piccolo in una semifinale di Champions League dai tempi dell’Arsenal nel maggio 2009.

Ho mostrato. Luis Enrique voleva che la sua squadra accettasse la pressione, ma con il progredire della partita nel primo tempo, quell’energia e quell’energia hanno cominciato a svanire. Il pubblico continua ad avanzare, ma il PSG manca della consueta agilità, dimostrandosi impreciso nell’ultimo terzo con un passaggio o cross finale, oltre a mancare di ritmo nel suo gioco. La forma compatta del Dortmund non è stata allungata. Mentre il PSG inseguiva la partita, i suoi attaccanti mancavano di compostezza quando avevano le loro occasioni.

Possono dare la colpa alla sfortuna, un aspetto sottolineato dai sei tiri che hanno colpito il legno su entrambe le gambe. Ma ha anche sottolineato la loro mancanza di compostezza sotto porta.

Luis Enrique vuole che questa sia un’esperienza di apprendimento per la sua giovane squadra. Ma sarà particolarmente doloroso stasera, poiché molti a Parigi speravano e anticipavano una trasferta a Wembley.

Peter Rutzler

Cosa ha detto Luis Enrique?

Luis Enrique ha detto: “Lo era Una partita difficile, ma onestamente penso che dobbiamo vincere la partita. Abbiamo fatto 31 scatti, [we hit the woodwork] quattro [times] -Il calcio a volte è ingiusto.

“Congratulazioni a loro, sono una grande squadra e spero che possano raggiungere la finale e vincerla”.

Cosa ha detto Edin Terzic?

Terzic ha dichiarato a TNT Sport:Orgoglioso se dovessi trovare una parola. È un momento di grande orgoglio per noi. Il sogno non è ancora finito.

“Penso che abbiamo sofferto molto, ma abbiamo fatto vedere un’ottima partita fuori casa contro una squadra molto forte in attacco, veloce e mobile. Abbiamo vinto entrambe le partite in semifinale.

“È stata una grande prestazione. Nel primo tempo la squadra è stata la squadra migliore in termini di controllo, ma abbiamo avuto la più grande occasione con Karim Adeyemi ed è stato un momento cruciale per mantenere alta la nostra fiducia.

