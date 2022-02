Amazon e Visa raggiungono un accordo globale sulle commissioni delle carte di credito

Amazon Ha raggiunto un accordo globale con Visa Per risolvere la controversia relativa alle commissioni delle società di carte di credito.

Questo accordo significa che i clienti Amazon nel Regno Unito possono continuare a utilizzare le carte di credito Visa Annunciato in precedenza Da due società. Amazon ridurrà anche la commissione aggiuntiva dello 0,5% per le transazioni con carta di credito Visa a Singapore e in Australia, lanciata lo scorso anno.

Il mese scorso, Amazon ha dichiarato di aver abbandonato i piani per interrompere l’accettazione delle carte di credito Visa nel Regno Unito, due giorni prima del previsto cambiamento. All’epoca le società dissero che avrebbero continuato i negoziati per una soluzione più ampia alla loro faida.

“Abbiamo recentemente raggiunto un accordo globale che consentirà a tutti i clienti di continuare a utilizzare le loro carte di credito Visa nei nostri negozi”, ha detto alla CNBC un portavoce di Amazon via e-mail. “Amazon si impegna a fornire ai clienti un’esperienza di pagamento comoda e personalizzata.”

Amazon ha spinto Visa a ridurre le sue commissioni, indicando una crescente frustrazione tra i rivenditori per i costi associati alle principali reti di carte e il potere di mercato delle società di e-commerce e le sue fluttuazioni rispetto ai suoi partner.

Come il visto, MasterCard e American Express Ora Fintech sta affrontando la forte concorrenza di una marea di sfidanti.Acquista ora, paga dopo“Servizi come Clarna apriranno la banca, una tecnologia che consentirà alle start-up di aggirare efficacemente i tradizionali treni di pagamento come le carte.

In un’e-mail alla CNBC, Visa ha affermato che il suo accordo con Amazon vedrebbe entrambi i partner in “iniziative di nuovi prodotti e tecnologie per garantire esperienze di pagamento innovative per i nostri clienti in futuro”.

Alla richiesta della CNBC, entrambe le società hanno rifiutato di commentare ulteriormente i termini del loro accordo.