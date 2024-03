NC State ha battuto l'UNC vincendo il suo primo titolo in un torneo ACC dal 1987

WASHINGTON – Dev’essere marzo.

Lo stato della Carolina del Nord ha conquistato un campionato di conferenza a sorpresa con una vittoria per 84-76 sulla Carolina del Nord sabato sera, rubando un posto nel torneo NCAA prima della selezione domenica.

Il Wolfpack, che aveva perso sette delle ultime nove partite della stagione regolare, è arrivato a Washington come testa di serie numero 10 nel torneo ACC, avendo bisogno di vincere cinque partite in cinque giorni per prolungare la sua stagione. Il turbamento di Duke, la vittoria agli straordinari su Virginia e il soffocamento dei Tar Heels sabato sera, sono riusciti a farcela.

“Perché non noi? Abbiamo portato questo mantra nel torneo”, ha detto la guardia del quinto anno Casey Morsell. “Sappiamo di essere perdenti, ma adoriamo quella sensazione. Adoriamo essere perdenti. Oggi eravamo perdenti di 10 punti. Lo adoriamo. Adoriamo tutto.”

Il Wolfpack è stato guidato sabato dalla guardia del quinto anno DJ Horn, che ha segnato 29 punti su 9 su 15 e ha guidato i falli per gran parte del secondo tempo. Con la partita tutta in mano, ha commesso fallo a un minuto dalla fine.

Elencato a 6 piedi, 9 pollici di altezza e 275 libbre, T.J. Burns Jr. ha concluso con 20 punti, sette assist e quattro rimbalzi.

Il risultato è stato il primo campionato di torneo ACC di NC State dal 1987, più di un decennio prima della nascita degli attuali giocatori della squadra. Quella squadra del Wolfpack era allenata dal compianto Jim Valvano.

“Noi, NC State – siamo schiacciati perché non consegniamo un campionato da 37 anni -“, ha detto l'allenatore Kevin Keatts. “Beh, non possono dirlo adesso perché ne avranno uno stasera.”

Prima che la squadra salisse sull'aereo per Washington, Keats consigliò a ciascun giocatore di portare con sé un po' di fortuna. Conoscevano la sfida che li attendeva e qualche portafortuna non avrebbe fatto male.

La corsa è iniziata abbastanza bene, con vittorie su due avversari neutrali, Louisville e Syracuse. La situazione è andata in overdrive con la vittoria di giovedì sera su Duke, secondo in classifica, che era considerato uno dei favoriti all'inizio della settimana. Con la tripla di Michael O'Connell che ha concluso la partita di venerdì sera contro Virginia, è emerso un pizzico di magia.

“Tutti si aspettavano che fossero Carolina e Duke”, ha detto Keats dopo la partita con la Virginia, che la sua squadra alla fine vinse 73-65. “Beh, siamo Carolina e NC State. Anche noi giochiamo un buon basket a NC State.”

Keats ha detto che mangiava nello stesso ristorante, The Capital Burger, tutti i giorni della settimana, nel tentativo di mantenere il fascino. Ha notato che lo stato di NC ha avuto sparatorie mattutine nella stessa scuola superiore dell'area di Washington ogni giorno.

L'aspetto più impressionante della serie non è stato solo il fatto di aver battuto le squadre NC State, inclusi i bluebloods Duke e North Carolina, ma anche il fatto che abbiano giocato cinque partite in cinque giorni consecutivi.

Quando gli è stato chiesto se lui e i suoi compagni di squadra avessero svuotato il serbatoio metaforico, Burns ha scherzato: “Sto solo dicendo che mi fanno male le gambe in questo momento”.

Con la vittoria, NC State ha causato una certa confusione nel campo del torneo NCAA meno di 24 ore prima che il girone fosse rivelato. Si prevede che il Wolfpack si unirà al North Carolina, Duke e Clemson sul campo come squadre ACC; La sua vittoria significherebbe un disastro per la Virginia, una delle squadre chiave della bolla.

E mentre Keatts si lamentava della prospettiva che le squadre ACC non arrivassero sul campo del torneo NCAA, alcuni giocatori di NC State non vedevano l'ora.

“Se siamo coerenti in questo modo, faremo una corsa, come abbiamo fatto”, ha detto O'Connell. “Dobbiamo ancora prestare attenzione ai piccoli dettagli.”

In una notte caotica e folle, è un ritornello familiare: perché non noi?

Contatta Tom Schad all'indirizzo tchad@usatoday.com o sui social media @Tom_Schad.