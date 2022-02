EA attribuisce vendite inferiori a Halo e COVID

Campo di battaglia 2042La sua uscita l’anno scorso è stata un’enorme delusione per giocatori e dirigenti di Electronic Arts. L’editore ne ha già parlato Non era soddisfatto delle prestazioni del giocoma alla riunione del consiglio comunale della società del 15 febbraio, Laura Millie, direttrice degli studi EA, ha condiviso le ragioni interne dell’azienda Campo di battaglia 2042Fallire. Secondo Tom Henderson, xfireMiele ha elencato molti fattori che contribuiscono, inclusi i conflitti con il motore Frostbite del gioco, il lancio anticipato di aura infinitaIl multiplayer e i problemi posti dalla pandemia di coronavirus.

“Ho aggiunto tutta questa nuova innovazione, tutta questa ambizione per il nuovo progetto, e poi ho aggiunto una pandemia globale a metà del progetto, in cui i team di gioco dovevano lavorare da casa, e abbiamo finito con altre nuove varianti in fase di sviluppo”, Millet disse.

La pandemia ha avuto un profondo impatto su tutti gli aspetti dell’industria dei videogiochi, dalle chiusure delle sale giochi, alla carenza di semiconduttori che hanno portato a un minor numero di console PlayStation 5 e Xbox Series X sul mercato. Durante la pandemia, molti team sono passati al lavoro a distanza, il che ha causato molti problemi agli sviluppatori; EA non è l’unica azienda ad aver attribuito problemi di sviluppo alla pandemia.

A novembre, Xbox ha sorpreso i fan con il suo lancio aura infinitaIl gioco multiplayer è gratuito prima della versione completa del gioco. Miele ha affermato che il test interno di Campo di battaglia 2042 È stato positivo nonostante i suoi difetti, ma i bug del gioco diventano più evidenti rispetto a aura infinitalivello polacco. Sembra che Mielle ed EA pensino che i confronti siano dolorosi Campo di battaglia 2042possibilità. Henderson sembra deridere questo suggerimento, ma l’abbondanza di giochi sparatutto in prima persona rilasciati nell’autunno del 2021 potrebbe aver contribuito in qualche modo alla lotta del gioco per soddisfare le aspettative di vendita.

Henderson sottolinea nel suo post che EA e DICE avrebbero dovuto essere a conoscenza dei numerosi bug e problemi del gioco prima del suo rilascio, come con altri. Stavano segnalando segnali di avvertimento che il gioco era in difficoltà. Si spera che EA e DICE possano risolvere i problemi del gioco e cambiare le cose per questo Campo di battaglia 2042!

