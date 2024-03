La Chiesa d’Inghilterra mira a raccogliere più di 1 miliardo di dollari per affrontare i suoi passati legami con la schiavitù

Un comitato consultivo ha affermato che la Chiesa d’Inghilterra dovrebbe istituire un fondo da 1 miliardo di sterline, o 1,27 miliardi di dollari, per affrontare i suoi legami storici con la schiavitù.

LONDRA – La Chiesa d'Inghilterra dovrebbe istituire un fondo da 1 miliardo di sterline (1,27 miliardi di dollari) per affrontare i suoi legami storici con la schiavitù, ha detto lunedì un comitato consultivo. Si tratta di 10 volte l'importo precedentemente stanziato dalla chiesa.

Un gruppo di monitoraggio indipendente istituito dalla chiesa ha affermato che i 100 milioni di sterline annunciati lo scorso anno erano insufficienti rispetto alla ricchezza della chiesa e al “peccato morale e crimine di schiavizzare le proprietà africane”.

I commissari della chiesa, il braccio finanziario della chiesa, hanno affermato di aver accettato le raccomandazioni del gruppo, compreso l'obiettivo di raccogliere 1 miliardo di sterline “e oltre” per un fondo di denaro noto come Fondo di guarigione, riforma e giustizia.

La chiesa ha detto che non aggiungerà immediatamente il suo impegno di 100 milioni di sterline. Ma il denaro iniziale verrà speso nell'arco di cinque anni, anziché nove come inizialmente previsto, e spera di iniziare a distribuirlo entro la fine dell'anno, ha detto l'amministratore delegato dei Commissari della Chiesa, Gareth Mostyn.

Altre organizzazioni o individui che vogliono affrontare i propri legami con la schiavitù possono aumentare il fondo e “unirsi a noi in questo viaggio”, ha detto.

Il fondo è stato istituito come parte degli sforzi della Chiesa anglicana per fare i conti con la sua complicità storica nella tratta transatlantica degli schiavi. I commissari della chiesa, che gestiscono il fondo patrimoniale della chiesa da 10 miliardi di sterline (12,7 miliardi di dollari), hanno nominato contabili forensi nel 2019 per cercare negli archivi della chiesa prove di legami con la tratta degli schiavi.

Hanno scoperto che i vasti beni della chiesa affondavano le loro radici nel Queen Anne's Bounty, un fondo istituito nel 1704 per aiutare a sostenere il clero povero. Investì molto nella South Sea Company, che aveva il monopolio sul trasporto di schiavi dall’Africa ai porti americani controllati dagli spagnoli. Tra il 1714 e il 1739 la compagnia trasportò 34.000 persone in almeno 96 viaggi.

Queen Anne's Bounty ha anche ricevuto donazioni da individui che si sono arricchiti attraverso la tratta degli schiavi, tra cui Edward Colston, il commerciante di schiavi britannico la cui statua nella sua città natale di Bristol è stata abbattuta dai manifestanti antirazzisti nel 2020.

La Gran Bretagna vietò la tratta degli schiavi nel 1807, ma non approvò una legislazione per liberare gli schiavi nei suoi territori fino al 1833.

L'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, a capo della Chiesa d'Inghilterra, ha promesso di affrontare il suo “passato vergognoso”. Ha affermato che le raccomandazioni rappresentano “l'inizio di una risposta multigenerazionale all'orribile male della schiavitù della proprietà transatlantica”.

Il denaro del nuovo fondo sarà investito nelle comunità nere svantaggiate, con l’obiettivo di “sostenere gli imprenditori sociali, gli educatori, gli operatori sanitari, i gestori patrimoniali e gli storici più intelligenti”, afferma il rapporto del comitato di sorveglianza.

Questo impegno non raggiunge il livello delle richieste di alcuni attivisti che le istituzioni che hanno beneficiato della schiavitù paghino un risarcimento ai discendenti degli schiavi.

Il gruppo di controllo ha anche invitato la Chiesa a scusarsi “per aver negato che i neri africani sono creati a immagine di Dio e per aver cercato di distruggere i diversi sistemi di credenze religiose tradizionali africane”.

Rosemary Mallett, vescovo di Croydon, che ha presieduto il gruppo di supervisione, ha affermato che nessuna somma di denaro potrebbe “espiare completamente l’impatto secolare della schiavitù africana dei beni mobili, i cui effetti sono ancora avvertiti in tutto il mondo oggi” sulle vite afflitte. Opportunità per tanti neri.

Ma ha detto che la chiesa “sta facendo un passo avanti con molto coraggio e dicendo: ‘Possiamo farlo, e altri dovrebbero unirsi a noi.'”