Israele riflette sulla risposta all’Iran mentre la guerra devasta Gaza: aggiornamenti in tempo reale

18:26 ET, 18 aprile 2024

La presidenza palestinese condanna il veto americano sulla richiesta di adesione alle Nazioni Unite, definendolo “ingiusto, immorale e ingiustificato”.



Da Hamdi Al Khashali della CNN



Giovedì la presidenza palestinese ha fortemente criticato gli Stati Uniti per aver utilizzato il loro potere di veto. Per ostacolare il tentativo palestinese Ottenere la piena adesione alle Nazioni Unite.

In una dichiarazione, la presidenza ha descritto il veto come “ingiusto, immorale e ingiustificato e sfida la volontà della comunità internazionale, che sostiene fortemente che lo Stato di Palestina ottenga la piena adesione alle Nazioni Unite”.

Nel settembre 2011 la P.A Non è riuscito a vincere le Nazioni Unite Riconoscimento come Stato membro indipendente. Un anno dopo, le Nazioni Unite hanno deciso di modificare lo status dell’Autorità Palestinese da “entità osservatore non membro” a “Stato osservatore non membro” Simile al Vaticano.