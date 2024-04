Terzo giorno del processo del silenzio di Trump a New York

Una giuria di 12 newyorkesi è stata seduta nello storico processo segreto contro l'ex presidente Donald Trump a Manhattan. Dopo che giovedì mattina sono stati licenziati due giurati, nel pomeriggio sono stati selezionati sette nuovi giurati.

È stata costituita una giuria composta da sette uomini e cinque donne.

Ora, il tribunale sta lavorando per accogliere sei persone con disabilità. Finora si è seduti. Il giudice Juan Merchan ha detto che spera che il processo si concluda venerdì.

Ecco cosa devi sapere per essere aggiornato:

I giudici in carica furono licenziati:

Un giurato è stato licenziato dopo aver espresso preoccupazione per il fatto che parte della sua identità fosse stata resa pubblica dai media. I giudici hanno stabilito che i media non potevano pubblicare le risposte dei giurati alle domande sui loro attuali o ex datori di lavoro.

Un secondo giurato nominato è stato esonerato dopo i pubblici ministeri Martedì ha messo in dubbio la veridicità delle sue risposte alle domande degli avvocati.

Gli avvocati continuano a interrogarsi:

La giornata è iniziata con una giuria di 96 potenziali giurati. Il numero è stato ridotto a 38 dopo che la metà è stata licenziata immediatamente, dicendo che non potevano essere giuste o di parte, e altri nove sono stati licenziati a causa di un altro conflitto. Un ulteriore potenziale giurato è stato licenziato dopo aver risposto al questionario.

I 18 giurati hanno dovuto affrontare ulteriori domande da parte degli avvocati presenti nel banco della giuria.

Il pubblico ministero Joshua Steinglass ha chiesto loro: “Poiché l'imputato è Donald Trump, pensate che i pubblici ministeri debbano dimostrare di più?” Ha chiesto loro. Ha anche chiesto ai potenziali giurati di guardare Trump e di assicurarsi di poterlo guardare negli occhi e dichiararsi “colpevole” se il loro caso fosse stato dimostrato.

L'avvocato di Trump, Susan Nessels, ha chiesto se qualcuno avesse problemi con l'idea che "quando due testimoni salgono sul banco dei testimoni e dicono, sotto giuramento, due cose completamente diverse, qualcuno sta mentendo". Ha chiesto direttamente a un potenziale giurato se avesse pubblicato post su Trump sui social media.

I giudici perdono per giusta causa:

Una volta che gli avvocati hanno finito le loro domande, ciascuna parte ha sfidato a licenziare alcuni potenziali giurati per giusta causa – e non dover usare i loro colpi perentori.

Il giudice ha licenziato due potenziali giurati per giusta causa. Uno ha ammesso di non pensare di poter essere giusto, mentre un altro aveva post negativi sui social media su Trump.

Il giudice ha negato la mozione di licenziamento di un potenziale giurato che aveva affermato di conoscere Nessels.

Sia l'accusa che la difesa hanno usato tutti i loro attacchi.

Trump in tribunale: L'ex presidente ha girato la sedia verso il banco della giuria mentre gli avvocati facevano domande. Poiché molti potenziali giurati hanno affermato di non essere d'accordo con le politiche di Trump o semplicemente di non piacergli in generale, è stato interrotto per vedere il pool della giuria.

Domani: Merchan ha prestato giuramento in un nuovo gruppo di potenziali giurati che dovrebbero tornare venerdì mentre continua la selezione dei sostituti.

Ordine del cazzo: Nel frattempo, i pubblici ministeri affermano che Trump ha violato il suo ordine di silenzio altre sette volte, indicando post online e definendo la situazione “ridicola”. L’ordine è stato emesso a fine marzo per impedire a Trump di rilasciare dichiarazioni su testimoni, giudici, avvocati, impiegati del tribunale o familiari di avvocati e impiegati del tribunale. Martedì prossimo Mercen comparirà in udienza sulla questione.