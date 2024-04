Meta Quest 2 subirà un taglio permanente del prezzo a $ 199

Quest 2 è attualmente in fase di sostituzione con Quest 3 da $ 500, ovviamente, ma è comunque un fantastico punto di ingresso nella realtà virtuale e uno che riproduce tutti i giochi Quest tranne un titolo esclusivo Quest 3 annunciato il mese scorso. Non ha la visione del traffico a colori o un buon gioco in realtà mista, e preferisco decisamente Quest 3 per comodità e immersione, ma non so se lo preferirei a $ 300.

Sono preoccupato per quanto tempo Meta supporterà Quest 2 dopo aver visto quanto la società ha rifiutato il Quest originale chiudendo retroattivamente i giochi preferiti dai fan e ritirando il supporto. Il CTO di Meta Andrew “Boz” Bosworth mi ha detto che dovremmo aspettarci che i giochi proprietari supportino Quest 2 “per molto tempo” lo scorso giugno, ma non ha risposto alla mia domanda se Meta potrebbe chiudere retroattivamente i giochi in Quest 2.

Tuttavia, ci sono un milione di altri motivi per supportare Quest 2: è stato il visore più popolare che l'azienda abbia mai prodotto e ha fatto la parte del leone sui 20 milioni di visori venduti da Meta a febbraio 2023. La domanda era così alta durante la pandemia che Meta ha effettivamente spinto Amido Il prezzo del dispositivo di due anni nel 2022.

Per ora, Quest 2 potrebbe ricevere alcuni aggiornamenti prima di Quest 3, come una modalità reclinabile arrivata a marzo e che ha impiegato un altro mese per arrivare per le nuove cuffie Meta.