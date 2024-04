I batteri che mangiano plastica aiutano ad autodistruggersi

1 ora fa

Hanno combinato le spore di batteri che mangiano plastica per creare plastiche in grado di autodistruggersi.

Le spore rimangono dormienti durante la vita utile della plastica, ma ritornano in vita e iniziano a digerire il prodotto quando esposte alle sostanze nutritive presenti nel compost.

“C'è speranza di poter ridurre l'inquinamento da plastica in natura”, ha affermato Han Sol Kim, ricercatore presso l'Università della California, a San Diego.

Prodotti realizzati in poliuretano

didascalia dell'immagine, Prodotti realizzati in poliuretano

“Il nostro processo rende il materiale più robusto, quindi ne prolunga la vita utile”, ha affermato il co-ricercatore John Pokorski. “E poi, una volta terminato, può essere rimosso dall'ambiente, indipendentemente da come viene smaltito.”

La plastica è attualmente in fase di lavorazione su un banco da laboratorio, ma potrebbe essere realizzata nel mondo reale tra qualche anno con l’aiuto di un produttore, ha aggiunto.

Un tipo di batterio aggiunto alla plastica Bacillus subtilis Ampiamente usato come additivo alimentare e probiotico.

In sostanza, i batteri devono essere geneticamente modificati per resistere alle altissime temperature necessarie per produrre la plastica.