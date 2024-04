Il Dow Jones è sceso di 300 punti prima della riunione della Fed a causa dell'aumento delle pressioni inflazionistiche

Il Dow Jones Industrial Average e altri indici azionari statunitensi sono scesi martedì mattina dopo che i forti dati sull’occupazione hanno alimentato le speculazioni secondo cui la Federal Reserve non taglierà i tassi di interesse in tempi brevi.

Lo riferisce il Bureau of Labor Statistics L’aumento dell’1,2% dell’indice dei costi dei dipendenti, una misura di salari e benefici, è superiore all’aumento dello 0,9% nel quarto trimestre del 2023. L’indice fa parte del numero crescente di rapporti sull’inflazione pubblicati quest’anno. Gli investitori sono alla ricerca di informazioni sui futuri tagli dei tassi di interesse con l’inizio della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) martedì.

Nel frattempo, le obbligazioni della Serie 1 pagheranno un interesse annuo del 4,28% dal 1 maggio a ottobre 2024, ha annunciato il Dipartimento del Tesoro. L'ultimo tasso di interesse sulle obbligazioni, che è legato all'inflazione, è sceso dal 5,27% (annuale) offerto da novembre, che è leggermente inferiore al tasso di interesse del 4,3% a maggio 2023.

Poco prima di mezzogiorno l'indice Dow Jones è sceso di 299 punti, pari a circa lo 0,8%, a 38.095. L'S&P 500 ha perso lo 0,6% e il Nasdaq lo 0,7%.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è balzato di circa il 4,66%.

È in corso una settimana intensa di utili aziendali, con grandi aziende tra cui Amazon, Apple e Novo Nordisk in attesa dietro le quinte.

Altri licenziamenti in Tesla

Dopo solo due settimane Tesla – Licenziare almeno 14mila lavoratori attraverso il mondo, L'amministratore delegato Elon Musk Si prevede di licenziare centinaia di dipendenti aggiuntivi, tra cui la maggior parte del team Supercharger dell’azienda e diversi dirigenti.

Musk ha scritto in un'e-mail inviata ai dirigenti senior di Tesla lunedì sera tardi: Riportato per la prima volta dall'informazione, ha detto di voler essere “assolutamente aggressivo” riguardo alla riduzione della forza lavoro di Tesla. Ha aggiunto che a partire dalle 10 di martedì ogni dirigente che “mantiene più di tre persone che chiaramente non superano il test eccellente, necessario e affidabile” sarà invitato a dimettersi.

A metà mattinata il titolo era in ribasso del 4,3%.

Le azioni McDonald's si riprendono dal calo dei prezzi

UN Un Big Mac e patatine fritte non sembrano attirare l'attenzione dei consumatori in questo momento. McDonald's ha pubblicato Vendite inferiori alle aspettative Per il primo trimestre del 2024. Questo rallentamento è in parte dovuto ai consumatori Negli Stati Uniti stringono i portafogli – e altri manifestano Boicottaggio legato alla guerra tra Israele e Hamas. Dopo aver visto un calo nelle negoziazioni pre-mercato martedì, le azioni sono rimbalzate, con guadagni di quasi l’1% a metà mattinata.

Bitcoin continua a diminuire

Bitcoin Ho continuato a lanciare Il suo valore come ETF su Bitcoin ed Ether a Hong Kong Non è riuscito a impressionare gli investitori al suo debutto. Lunedì mattina la principale criptovaluta è scesa sotto i 61.000 dollari, in calo di oltre il 2%. Ethereum, la seconda criptovaluta più grande, ha seguito l'esempio, crollando di oltre il 4% nelle ultime 24 ore a 3.000 dollari.

—William Gavin e Francisco Velasquez hanno contribuito a questo articolo.