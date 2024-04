“American Idol” ricorda Mandisa con un tributo emotivo degli ex alunni Colton Dixon, Melinda Doolittle e Danny Gokey

idolo americano Ha reso omaggio al defunto Mandisa, il concorrente della quinta stagione morto all'inizio di questo mese all'età di 47 anni.

Per onorare la vita di Mandisa, Idolo L'alunno Colton Dixon, Melinda Doolittle e Danny Gokey sono tornati sul palco e hanno eseguito “Shackles” di Mary Mary.

Mandisa ha cantato la canzone “Shackles” come concorrente idolo americanoNel 2006 ha detto che la canzone significa molto per lei “perché è una testimonianza che nulla è troppo difficile per Dio”.

Alla fine dello spettacolo, il trio ha scambiato alcune parole su Mendisa.

“La conosco da oltre vent'anni”, ha detto Doolittle. “Abbiamo iniziato cantando come sottofondo durante le sessioni insieme. Poi ha ottenuto un idolo, e io ho tifato per lei, e lei è arrivata nella stagione successiva, e ha tifato per me, letteralmente.

Mandisa “era un’amante delle persone”, ha detto Jockey, aggiungendo: “Era una fan della musica degli altri”. Quando fu licenziato da un'etichetta discografica, Mandisa “aveva la voce più grande per me”, ricorda il cantante.

Dixon ha sottolineato che il film “Shackles” riassume la vita di Mandisa, dicendo: “Penso che sia venuta per lodare, penso che abbia tralasciato le lodi. Ci mancherà, ma la nostra perdita è un guadagno per il Cielo”.

Guarda il video qui sopra.

Prima dell'onore, idolo americano Ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla notizia della morte di Mendisa.

“Mendisa era un’icona amata idolo americano E nell’industria musicale”, ha affermato lo spettacolo in una nota. “È diventata un'artista che ha venduto dischi di platino e ha vinto numerosi Grammy Awards per la sua musica. La sua scomparsa lascia tutti nello show tristi e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia.”

Seacrest ha annunciato il tributo al defunto cantante nell'episodio del 21 aprile dello spettacolo Idolo Ha inviato le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Mendisa.

“Volevamo prenderci un momento per onorare un caro membro di Idolo “La nostra famiglia che purtroppo abbiamo perso questa settimana – Mandisa”, ha detto Seacrest. È stata un'ispirazione dentro e fuori dallo show. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che l’hanno descritta come un’amica come noi”.

idolo americano La star Jennifer Hudson è andata sui social media per ricordare Mandisa, Condividi su X“Il mio cuore si è spezzato quando ho sentito la notizia! Era davvero una donna di fede. Una luce brillante che ha lasciato un segno forte in questo mondo. Riposa in paradiso.”

Guarda la performance di Mandisa di “Shackles” qui sotto.