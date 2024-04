Come i Gemelli hanno festeggiato le loro salsicce estive: hanno suscitato offese, ma dovrebbero mangiarle?

CHICAGO – Con Abby Froman indisponibile, ha chiamato l'esperto di hot dog Elias Cairo per rispondere alle preoccupazioni di Rocco Baldelli sulle carni confezionate potenzialmente pericolose attualmente nella clubhouse dei Minnesota Twins.

Quasi una settimana dopo il suo arrivo e con segni visibili di usura e condensa sulla confezione, il preside del sesto anno dei Twins ha dichiarato di essere preoccupato per cosa sarebbe successo se e quando lo scudo di plastica avesse circondato una salsiccia estiva precotta, qualcosa che i Twins avevano ho trascorso l'ultima settimana in touch and launch, celebrando il risveglio offensivo e, alla fine, una lacrima.

Durante un'intervista domenica mattina, Baldelli ha espresso la convinzione che un evento del genere sarebbe negativo per chiunque dei suoi giocatori o allenatori porti il ​​pacchetto. Nonostante l'apertura di una serie di tre partite al South Side lunedì sera, non siamo riusciti a contattare Froman; “Il re degli hot dog di Chicago.” Ma Cairo, un'azienda di salumi che gestisce quattro ristoranti in Oregon, nonché Olympia Provisions e un magazzino di 58.000 piedi quadrati carico di salumi, ha minimizzato le preoccupazioni di Baldelli sulla sicurezza della salsiccia.

“Lo mangerò”, disse Cairo ridendo. “In teoria, si tratta di estendere la durata di conservazione del prodotto, e la salsiccia estiva è il prodotto finito. È tutto basato sulla scienza… Affinché qualcosa raggiunga la stabilità a scaffale, significa che non può deteriorarsi. Perderà la sua qualità e si ossiderà. Comincerà ad avere un cattivo sapore.” Un po', ma si arriva a un punto in cui gli agenti patogeni non dovrebbero svilupparsi.

Cinque giorni dopo la storia degli hot dog, Baldelli immaginava tute ignifughe e una possibile ubicazione per un fondo EPA.

I Twins originariamente portarono Cloverdale Original Tangy Summer Sausage nella loro panchina nel bel mezzo della partita di giovedì scorso in un momento in cui non riuscivano a raccogliere molta offensiva contro l'outfielder in difficoltà dei Chicago White Sox Michael Soroka.

Con la salsiccia i pipistrelli gemelli si svegliarono all'improvviso.

I Twins hanno segnato cinque fuoricampo in un arco di 16 battute e hanno vinto la loro quarta partita consecutiva, cosa che ha spinto l'allenatore David Popkins a dare gli hot dog al catcher Ryan Jeffers, che si è offerto volontario per trasportare la carne confezionata attraverso il paese fino ad Anaheim. , California.

Un attacco dei Twins che era stato letargico nelle prime 20 partite della stagione ha continuato a esplodere, producendo 32 punti in tre partite dei Los Angeles Angels. Durante la serie, le telecamere hanno catturato i giocatori che toccavano gli hot dog come portafortuna prima della battuta e li hanno inclusi nelle celebrazioni del fuoricampo, in particolare dopo il colpo avanti e indietro di Carlos Santana all'inizio della vittoria di sabato.

Da sempre lo sport leggendario, i giocatori dei Twins continuano a tenere gli hot dog, nonostante non li refrigerino. Qui sta la preoccupazione di Baldelli che il suo club diventi il ​​punto zero per una malattia infettiva.

“Potevo semplicemente guardarlo, sentirlo e sapere che era disgustoso e che potresti sicuramente ammalarti se questa cosa si aprisse”, ha detto Baldelli. “È nel pacchetto, ma non è sigillato sotto vuoto. … È nell'armadio di Bob in questo momento. Se questa cosa si aprisse, potrei vomitare. È così crudele.”

Sì… sembra che adesso abbiamo le salsicce delle risorse umane. No…non sappiamo perché. pic.twitter.com/KTFEzSsLsW – Gemelli del Minnesota (@Gemelli) 28 aprile 2024

Baldelli ha espresso le sue preoccupazioni durante un'intervista pre-partita domenica, sottolineando che qualsiasi giocatore o allenatore che si trovava vicino al pacco quando è stato aperto era in “grossi guai”. Sabato ha esaminato il pacchetto e ha iniziato a preoccuparsi.

Due giorni dopo, dopo che gli hot dog furono restituiti attraverso il paese in una busta Ziploc all'interno della scarpa di Jeffers, il pacco era in condizioni ancora peggiori. La squadra ha già in programma di sostituire eventualmente Hot Dog una volta terminata la sua serie di vittorie consecutive. (Si parla degli hot dog di Sheboygan da mezzo metro.)

Il problema è che i Twins vanno a segno per la prima volta in tutta la stagione. Durante l'inizio 7-13, l'attacco dei Twins è stato scarso, colpendo .195/.281/.329 e segnando 3,7 punti a partita.

Durante le loro sette vittorie consecutive, i Twins hanno segnato 8,1 punti a partita e hanno segnato .348/.406/.602.

Uscendo dalla lista degli infortunati, l'interbase Carlos Correa era entusiasta di partecipare alla festa degli hot dog della squadra.

“Ora abbiamo gli hot dog e tutto il resto”, ha detto Correa. “Ho bisogno di prenderne un po'. È così strano, così disgustoso, ma allo stesso tempo funziona, quindi continueremo a farlo.”

Baldelli non usa certo mezzi termini quando si parla di insaccati. Non ne vuole far parte e non consiglierà ai giocatori come conservarlo correttamente.

Anche Jeffers, che ha segnato un fuoricampo nella vittoria di giovedì contro i Chicago White Sox, ha minimizzato le preoccupazioni, sottolineando che la confezione non era bagnata e che i giocatori non stavano “andando in giro con carne cruda”.

Tuttavia, Jeffers sa che deve essere vigile.

“Alla fine, dovremo sostituire gli hot dog per evitare che il dipartimento sanitario bussi alla nostra porta”, ha detto Jeffers. “(Baldelli) non vuole un'altra pandemia. Non vuole un'altra pandemia di Covid-19 dalle nostre salsicce. Non vogliamo che un hot dog dei Minnesota Twins scateni un’altra crisi globale. Quindi vedremo. è divertente. è divertente.”

Se fosse associata una crisi sanitaria, il “Paziente Zero” sarebbe il giocatore veterano Kyle Farmer. È lui il giocatore che ha portato il pacco in campo la scorsa settimana dopo che Cloverdale glielo aveva inviato. Farmer e la sua famiglia hanno partecipato ad una pubblicità di Cloverdale la scorsa stagione e la società gli ha inviato un pacchetto di ringraziamento.

“Speravo solo che qualcuno lo portasse a casa per mangiarlo”, ha detto Farmer. “Non sapevo che sarebbe finito nel bunker, con la gente che schiaffeggiava gli hot dog… Non avresti mai pensato che la carne sarebbe stata lanciata in faccia alla gente.

Un esperto parteggia per Baldelli vista la gestione degli hot dog.

Anche Bob Komanetsky, direttore della Bolyard's Meat and Provisions di St. Louis, si chiede come reggerà il pacchetto dopo aver trascorso gran parte dei cinque giorni nel bunker, e come ciò potrebbe influenzare l'attività dell'acqua.

“Non lo mangerò”, ha detto Komanetsky. “Per farlo sono necessarie analisi chimiche. La maggior parte delle salsicce estive non vengono essiccate. Devono essere affumicate. Se sono ben chiuse, probabilmente hanno una data di scadenza. Ma commetto sempre l'errore di non mangiarle se non sono fredde.” .”

Tuttavia Cairo, tifoso da sempre dei Chicago Cubs, garantisce l'hot dog purché la confezione sia intatta. Ha completato la sua formazione da chef professionista dopo aver trascorso cinque anni in Svizzera studiando con la Master Chef Annegret Schlumpf. È un grande sostenitore dei prodotti stabili.

“L'unica cosa che può succedere è se è in una piroga in estate – e stiamo parlando di agosto in Arizona – e fa troppo caldo, diventerà unto e non sarà così appetibile o saporito”, Cairo disse.

Nonostante la frustrazione, Baldelli non sembra troppo preoccupato. I gemelli progettano di sbarazzarsi del loro attuale hot dog non appena scomparirà e di sostituirlo con un altro una volta tornati a casa.

In questo momento, tutto ciò che interessa a Baldelli è che la sua squadra stia pensando agli hot dog e non a cattive medie di battuta.

“Questo è quello che stai cercando”, ha detto Baldelli. “Gioca alla grande e non pensa a niente, tranne alle salsicce, a quanto pare.”

(Foto di Carlos Santana mentre cattura hot dog estivi da Ryan Jeffers dopo un fuoricampo: John Cordes/Icon Sportswire tramite Getty Images)