Perché Joel Embiid dei Philadelphia 76ers dovrebbe essere ottimista dopo la recente sconfitta nei playoff

FILADELFIA — Joel Embiid ha fatto affidamento su un ritornello comune in questa stagione. Finché rimarrà con i Philadelphia 76ers, crede che abbiano una possibilità. Vincere le partite, vincere i titoli, vincere. Gli ha dato forza nonostante quasi un anno di turbolenze. Anche se ci crede ancora, negli ultimi mesi questa massima ha visto i suoi limiti.

I Sixers e Embiid furono eliminati dai playoff con una sconfitta per 118-115 in Gara 6 contro i New York Knicks. La stagione si è conclusa con grandi aspettative poiché Embiid sembrava destinato a rivendicare un altro premio NBA Most Valuable Player e portare la franchigia con sé per un giro fino alla vetta della Eastern Conference. Ma una lacrima mestruale di gennaio l’ha mandata sul tavolo operatorio e ha mandato in tilt la squadra. Embiid non è riuscito a recuperare tutte le forze in tempo per portare i Sixers alle finali della Eastern Conference che aveva mancato durante i suoi dieci anni a Filadelfia.

Giovedì sera è successo di nuovo, a casa, davanti a un pubblico composto principalmente da tifosi dei Knicks alla fine della serata. I Sixers dovranno digerire una serie disordinata – frenetica e serrata per tutte e sei le partite – che non è andata per il verso giusto. I Knicks hanno segnato un punto in più rispetto ai Sixers nelle ultime due settimane, ma il delta era ampio. Jalen Brunson, dopo 41 punti e 12 assist, ha ricevuto un grande abbraccio dal direttore generale dei Knicks Leon Rose, cori di “MVP” e l’uscita definitiva al secondo turno dei playoff.

“Questa serie avrebbe potuto andare nella direzione opposta”, ha detto l’allenatore dei Sixers Nick Nurse, “ma non è andata così”. Quindi congratulazioni a loro per aver concluso con il lato positivo.

Adesso i 76ers sono ancora una volta a un bivio. Sono usciti la scorsa stagione con un nuovo allenatore in Nurse e un nuovo aiutante di punta per Embiid in Dyers Maxey, che non solo eccelleva nel ruolo, ma lo trascendeva anche. Ha preso il posto di James Harden ed è emerso come un All-Star. Maxey è tutto tranne Ha vinto lui stesso la quinta partita. Ma non basta.

Anche se New York fa scalpore a Filadelfia, e nonostante le ottime giocate di Brunson nelle ultime quattro partite, i 76ers possono contare solo sui loro due pilastri, Embiid e Maxey. Quando i Knicks hanno tolto la palla dalle mani di Embiid nel quarto quarto di Gara 4, i Sixers non hanno avuto abbastanza forza per rompere quella strategia. Mentre i Knicks si schiantavano sul tabellone in fase offensiva, Embiid non aveva abbastanza aiuto per fermarli. Anche Maxey ha faticato in Gara 6, segnando solo 17 punti sbagliando 12 tiri su 18.

Embiid, ancora una volta, aveva i suoi problemi di salute e ha compiuto 30 anni a marzo. Ha saltato il record di 30 partite durante la pausa All-Star a causa di uno strappo al menisco del ginocchio sinistro. Ha giocato con la paralisi di Bell durante i playoff.

Sembrava limitato e stanco durante i periodi delle ultime due sconfitte dei Sixers. Non è rimasto fuori nella seconda metà di Gara 4 – la prima volta che lo ha fatto in carriera – e non si è riposato in Gara 5. I Sixers prosperano da tempo vincendo i minuti in cui Embiid è in campo. Si è seduto, ma non sono riusciti a vincere quei minuti con un margine sufficientemente ampio, anche se ha giocato 44 minuti in Gara 4 e 48 in Gara 5, e dopo aver dominato gran parte della serata in Gara 6, i suoi 39 punti e 13 rimbalzi non l’ho fatto. Molto abbastanza. Poi ha detto qualcosa sul suo ginocchio sinistro. Anche quando ha preso la parola con il tutore ha detto che era “sano”.

“È noioso perdere”, ha detto Embiid. “L’obiettivo è vincere un campionato, non succederà presto e non mi interessa se arrivo al secondo turno niente per me. Non abbiamo portato a termine ciò che ci eravamo prefissati. E il fatto è che crediamo così tanto in noi stessi che avremmo dovuto vincerlo davvero. Speriamo che lo faccia. Ma è più facile a dirsi che a farsi vedere cosa. il futuro tiene.

Embiid è stato espulso dai playoff la scorsa primavera dalla stessa organizzazione di cui parlavano le persone intorno all’NBA, che potrebbe emergere come un potenziale punto di approdo per lui se mai decidesse di lasciare l’unica franchigia che abbia mai conosciuto. Embiid ha rifiutato di farlo e la conversazione è stata messa a tacere.

Ma le domande continuano ad accumularsi per i Sixers. Entrano in questa stagione come una delle squadre più interessanti e forse la più opportunista. Solo i Detroit Pistons avranno più spazio in panchina quest’estate. In un momento in cui i contendenti sono vincolati dal nuovo secondo grembiule e dalle sue varie restrizioni, i 76ers avranno la flessibilità di colpire duramente il mercato dei free agent o di utilizzare quello spazio per acquisire un top player. Il capitano della squadra Daryl Morey è uno dei dirigenti più creativi del campionato, anche quando ha a che fare con le limitazioni del limite massimo. Questa volta otterrà qualcosa di simile a una tela aperta.

I 76ers saranno nella posizione di trarne vantaggio. Oltre a Embiid, hanno alcune responsabilità per la prossima stagione. Maxey è pronto a prolungare il suo contratto da rookie quest’estate, dandogli un accordo che gli pagherà il 25% del tetto massimo raggiunto per il 2024-25, ma il suo tetto massimo sarà poco più di $ 13 milioni.

Filadelfia sarà considerata un contendente per qualsiasi stella che potrebbe entrare nel mercato. Paul George sarebbe una buona scelta se rinunciasse all’ultimo anno del suo contratto con i Clippers. OG Anunoby ha mostrato in questa serie perché sarà un attraente free agent quest’estate, anche se è probabile che i Knicks lo rifirmeranno dopo aver scambiato due giocatori chiave per lui a dicembre. Pascal Siakam potrebbe essere nella stessa situazione con gli Indiana Pacers.

Per i Sixers, Tobias Harris, Buddy Hield, Kyle Lowry, Kelly Oubre Jr. e D’Anthony Melton saranno liberi di agire. Hield non ha giocato nei playoff dopo uno scambio di mezza stagione con l’Indiana, ma poi è saltato dalla panchina per 20 punti in Gara 6. Un finale di serie senza reti avrebbe potuto essere la conclusione del suo periodo con i Sixers. La fine dell’accordo quinquennale da 180 milioni di dollari di Harris è simile alla fine di un’era per il franchise, per non parlare della flessibilità che offre a Filadelfia. Melton si è ripreso dall’infortunio a metà della serie. Oubre ha dimostrato di essere un difensore affidabile e dà un pugno alla squadra, ma raggiungerà il libero arbitrio dopo essere sopravvissuto al suo contratto minimo da veterano.

Morey ha detto pubblicamente che i Sixers stanno cercando un giocatore a doppio senso di fascia alta e che possa giocare di più. La mancanza di entrambi ha aiutato il Submarine contro i Knicks.

Tuttavia, gli effetti del contratto collettivo di lavoro recentemente ristrutturato restano da vedere. Raddoppierà sulle squadre vicine o sopra il secondo grembiule, o porterà a un ridimensionamento di massa che potrebbe mettere sul mercato buoni giocatori (con contratti pesanti)?

“Quello che vedete ora sono squadre che sono in prima linea, hanno distrutto i siluri, e andranno più in profondità perché sanno che questo è un anno in cui possono farlo, e poi le cose cambiano. È molto punire essere lì”, ha detto David Griffin, vicepresidente delle operazioni di basket dei Pelicans, in ottobre. “Quindi penso che stai vedendo squadre che credono di essere un giocatore che fa tutto il possibile per vincere in questo momento, e tu lo farai vedi che le persone vengono pagate molto in questa stagione. Penso che giocherà un ruolo importante nel modo in cui le squadre costruiranno attorno ad esso.

I margini sono così stretti nei playoff che i Sixers non creano abbastanza spazio per l’errore. In questa stagione, ancora una volta, hanno avuto la prova in questa serie di poter risolvere il problema e costruire una squadra attorno a Embiid e ora Maxey che ha un grande potenziale per resistere ai rigori della postseason.

Tuttavia, ulteriori cambiamenti potrebbero costringere Embiid a riacclimatarsi ai nuovi compagni di squadra che lo circondano. Continuità è stata la sua nuova parola d’ordine da venerdì mattina. I Sixers non l’avevano avuto durante il suo mandato a Filadelfia. Campioni recenti, si è affrettato a sottolineare.

“Guarda chi ha vinto l’anno scorso: Denver”, ha detto Embiid. “Hanno vinto l’anno scorso. Jamal (Murray) e Nikola (Jokic), stanno insieme da otto anni. Qualcosa del genere – sette. I Golden State Warriors, stanno insieme da così tanto tempo. Non riesco a ricordare il l’ultima volta che metti insieme una squadra, e spero che funzioni tra un anno.

Ma i 76ers sembrano aver trovato un po’ di chiarezza in questa offseason. In Maxey, il franchise non ha solo un compagno di corsa, ma anche una vera stella nascente. Embiid è più positivo nei confronti di Maxey rispetto alla maggior parte degli altri. Arrivò a chiamarlo in faccia al proprietario e disse “OhUno dei 10 migliori giocatori al mondo quest’anno. Tale consenso ha un peso.

Dà anche speranza per la stabilità. Come una startup alla ricerca della strada giusta negli ultimi dieci anni, i Sixers hanno acquisito un elenco che è stato entusiasta e recita con Embiid. A volte era sconcertante.

In questa stagione, i Sixers avranno la possibilità di costruire per la prossima stagione e per il futuro. Entrambi sono già collegati. I Sixers hanno un MVP e un’altra stella in divenire. Hanno spazio massimo e scelte al draft da scambiare. Cosa porterà?

