‘SNL’ attira spettatori dal vivo grazie a Omicron Spike

Lo spettacolo tipo NBC di sabato pomeriggio ha detto che non ci sarebbero stati spettatori dal vivo in studio a causa del recente aumento dei casi Govt-19.

“A causa dell’ultimo picco nella variante Omicron e dell’alta allerta, non ci saranno spettatori dal vivo per le intercettazioni del ‘Saturday Night Live’ stasera”, ha detto una portavoce della NBC in una nota.

Con il presentatore dello spettacolo Paul Rudd, gli attori Tom Hanks, Tina Fay e gli attori Kenneth Thompson sul palco del Five-Timers Club dello spettacolo per coloro che hanno ospitato lo spettacolo almeno cinque volte.

Hanno spiegato che all’inizio di questa settimana lo spettacolo presenterà un mix di dipinti registrati e classici dipinti di Natale degli anni passati.