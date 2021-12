Patriots a Goldscore: Jonathan Taylor sconfigge il tentativo di rimonta del New England da 67 yard DT.

Nella partita di sabato contro i Patriots, gli Indianapolis Golds hanno tenuto saldamente il controllo per i primi tre quarti. In quell’estensione, sono stati in grado di chiudere il club di Bill Belichick, che ha continuato a mettere 20 punti senza risposta sul tabellone. Tuttavia, nel quarto trimestre, il New England ha iniziato a mostrare le scintille della vita andando sul 17-0 per portarlo a canestro su azione poco prima dell’avvertimento di due minuti. Ma quando le onde si sono rivolte a favore dei Patriots, i Gold hanno deciso di bussare alla porta di Jonathan Taylor.

A soli due minuti dalla fine della partita, al secondo e all’ottavo tentativo, Taylor ha distrutto un touchdown di 67 yard che ha completamente interrotto la partita per Indianapolis, vincendo 27-17 in 15 partite questa settimana. La serie vince in sette partite per il New England.

È stata una notte straordinaria per i Patriots, che soffrivano dei problemi delle special teams – tra cui un bund bloccato ritirato per Touchdown – e del gioco casuale in attacco e difesa. L’India ha fatto buon uso di quegli errori ed è stata in grado di saltare fuori da quel primo fronte, che ha contribuito a mitigare il tardivo tentativo di ritirata dei patrioti.

A Carson Vents non è stato chiesto di fare molto carico nel gioco dei passaggi poiché ha terminato solo cinque dei suoi 12 inning di notte per 57 yard, un touchdown e un intercetto. Gioca tremendamente nella partita notturna con rispetto sui suoi piedi spostando diversi primi down in posti importanti. Taylor ha terminato 170 yard a terra, che include quel punteggio di successo. Mac Jones, nel frattempo, finì 26° a 45 per 299 yard, due touchdown – per Hunter Henry – e due pix.

Per saperne di più su come è nato questo gioco, dai un’occhiata ai nostri suggerimenti qui sotto.

Perché i Gold hanno vinto?

Nei primi tre quarti, Indianapolis è stata per lo più in grado di capitalizzare gli errori del New England e approfittare di due partite chiave. La debolezza dei Patriots nel salvare la corsa è enorme. Quella notte il secondo attacco del club era in piena esibizione in possesso, dove hanno viaggiato per 78 yard quasi a terra. È culminato nel primo touchdown della partita quando Wentz ha completato un passaggio casuale a Nyheim Hines dopo uno schiocco di Taylor. Nel primo tempo, 122 punti sulle 160 yard totali dell’India sono passati attraverso il gioco di corsa.

Quando Indy ha superato quel vantaggio, è stato anche in grado di trarre vantaggio dal cattivo gioco generale dei Patriots. I Golds sono stati in grado di bloccare una palla dopo che il New England ha permesso a un difensore dei Golds di attraversare la linea senza lesioni e mettere la mano sul pallone. È stato subito recuperato dai Golds nella zona finale per creare un vantaggio di due punti.

Nonostante i Patriots abbiano compiuto il loro tentativo di rimonta nel secondo tempo, sono stati in grado di giocare la frizione appena in tempo. Il touchdown di Taylor nel quarto trimestre è stato un chiaro esempio, ma la cattura del New England per un field goal dopo aver lasciato cadere il pallone al di sotto della linea delle 2 yard di Indianapolis si è rivelata un’enorme oscillazione nel gioco. Se i Patriots avessero trovato la zona finale durante quel drive, sarebbero stati staccati di soli sei punti, e poi il secondo di Hunter Henry al quarto posto li avrebbe portati in testa.

Quando Vents trascorreva una notte tranquilla in aria, era molto stretto con i piedi. Tutte e tre le modifiche al quarto sotto di Indianapolis sono state apportate da Vents Sneak, il che ha portato a piazzare punti sul tabellone o a cancellare il cronometro in una partita in ritardo.

Perché i Patriots hanno perso?



I Patriots furono nemici nazionali per i primi tre quarti di gioco. C’erano molte commedie innaturali del gruppo di Phil Belichick, che hanno contribuito alla prima arretratezza dei Patriots.

Per iniziare la giornata in modo aggressivo, hanno mosso bene la palla per un momento. Quando entrarono nel confine di Indianapolis nel possesso di apertura, crollarono: Kendrick Bourne si precipitò per 1 yard in un round finale, Shock Mason respinse un passaggio di penalità di 14 yard e poi Jones fu espulso per 15 punti. -Perdita di cantiere, che ha spinto i Patriots al quarto e al trentesimo posto.

Di notte, il New England ha segnato otto rigori per 50 yard e uno ha contribuito direttamente al tabellone. Nel primo possesso dell’India nel secondo tempo, il kicker Michael Batclay ha mancato un field goal da 46 yard. Tuttavia, il timer speciale dei Patriots Brandon King è andato in fuorigioco, il che non solo ha dato a Badgeley un altro tiro, ma lo ha anche spinto più vicino di 5 yard. Alla fine ha battuto su un secondo tentativo e ha esteso il vantaggio dei Golds a 20.

Errori del genere hanno influito sulla squadra per tutti i primi tre quarti. Sono stati fermati per la prima volta nel primo tempo dopo il 2 ottobre 2016 contro i Bills – generalmente ricordata come la partita che ha dato il via allo Jacoby Presset e ha sospeso Tom Brady per i Patriots al posto dell’infortunato Jimmy Carpolo.

Nella quindicesima settimana, i Patriots finirono 26° in campionato in percentuale di touchdown nella Red Zone. Quel problema ha sollevato la testa in questo gioco, così come Jones che ha giocato nel primo tempo a due minuti dalla linea delle 6 yard dei Golds. Dopo aver portato la palla fino alla linea delle 2 yard dell’India, i Patriots furono costretti ad accontentarsi di un field goal alla fine della partita.

Certo, fermare la corsa in questa partita era una grande preoccupazione perché era uno dei pochi punti deboli della difesa. Quelle paure sono state avvertite durante il gioco mentre la squadra si è precipitata a 226 yarde a 5,8 yarde per auto.

Punto di svolta

Nonostante il momento di battuta d’arresto nella partita di touchdown di Taylor (lo toccheremo), il subdolo grande momento per i Colts di conquistare la vittoria ha portato i Patriots a un field goal alle 8:57. Quarto quarto. Invece di andare quarto e goal sulla linea delle 7 yard di Indianapolis, Belichick ha scelto di calciare il field goal per portare la sua squadra a 10 punti. Sarebbe una decisione pericolosa in quanto il New England avrebbe bisogno di altri due possessi per pareggiare il gioco o passare in vantaggio. Se Belizek sceglie di provarci e i Patriots trovano l’ultima tappa in quel tentativo di quarto down, avranno bisogno di un solo possesso per avere il sopravvento su Dutch Town.

Game of Thrones

La corsa di 67 yard di Taylor lo metterà nelle conversazioni di MVP perché quella corsa era la boxe di cui i Colts avevano bisogno per la vittoria. A quel tempo, Indy si atteneva alla presenza a tre punti e cercava di mantenere viva l’unità per uccidere il tempo. Invece di spostare semplicemente le catene, Taylor ha esteso la presenza dei Gold, eliminando di fatto le possibilità di ritorno dei Patriots.

Questa è l’undicesima partita consecutiva di Taylor contro Touchdown, la striscia positiva più lunga nella NFL dalla striscia di 12 vittorie consecutive del latinoamericano Tomlinson nel 2004. James, un Goldsmith dell’Hall of Famer Edgar, è stato l’unico giocatore nella storia della NFL a raggiungere l’età di 23 anni (35) con il maggior numero di touchdown (Taylor compie 23 anni a gennaio).

Qual è il prossimo

Da qui, i Patriots torneranno a Foxborough e aspetteranno una partita importante con banconote di bufalo al Gillette Stadium. Nel frattempo, i Gold si dirigeranno verso la strada per incontrare i cardinali in Arizona a Natale.