Giganti contro Punteggio dei Cowboys: Dallas esce da New York, un passo avanti alla corona dell’NFC Eastern

Non hanno ottenuto nulla quando i New York Giants hanno giocato contro i Dallas Cowboys, perdendo contro i rivali della Southern NFC East 21-6 in finale, il che avrebbe potuto essere molto peggio. Avendo vinto il lancio della moneta e scegliendo di vincere, Dallas Prescott e Fighting Offenses hanno avuto un buon inizio nel drive di apertura (ma non spesso) con una decisione interessante che non si applicava a Dallas, ma la vedeva uccisa. Con un rigore escono dal campo senza punti e chiedono al loro riparo elettrico di dare la scintilla.

Questo è quello che è successo quando il boss-rusher All-Pro Demarcus Lawrence ha attaccato Mike Glenn e ha forzato un passaggio falso per un altro intercetto dall’unità, questa volta dal cornerback Jordan Lewis. Da lì le cose andarono rapidamente in discesa per i Giants, e mentre l’attacco dei Cowboys era di nuovo casuale e pieno di errori, non ci volle molto il pompiere per finire la stagione di New York, che era molto familiare in questa partita. Ora seduto sul 10-4 della stagione, spingendo i Giants 4-10, è stato passato a Dallas nella settimana 15, sperando che i Giants Jaylan Smith potessero in qualche modo salvare la giornata contro la sua ex squadra in quella partita; E solo due giorni dopo la firma.

Strategia audace, cotone.

Un giorno i Cowboys videro ancora una volta l’uva pizzicare dall’aria come una liana, ora al 3° posto nella classifica NFC – Lions per l’apparizione degli Arizona Cardinals a Detroit – con un sacco di succo nel loro titolo di bicchiere mentre cercano di eseguire il tabella per finire la stagione regolare (e stagione, periodo) .

Perché i Cowboys hanno vinto?

Avrebbero dovuto essere consapevoli del crimine che hanno commesso, ma avrebbero dovuto sperare che si sarebbero comportati meglio la prossima settimana, ma sono stati ricompensati per il loro sforzo difensivo. , E ha esercitato una certa pressione iniziale su Glenn per rimediare al suo errore con i punti. Dopo diverse giocate, i Glenn Giants potrebbero essere visti di nuovo questa settimana con l’aiuto di un pazzo singolo handle di Chuagan Barkley, ma Rookie Phenomena ha fatto un gioco irrealistico per coprire Micah Parsons. Un sorpasso nel terzo e primo che ha fermato i Big Blue per un solo canestro.

Da lì, i Cowboys videro la difesa dominare un nemico. Prima della fine del secondo quarto, Lawrence è stato costretto a inciampare, Carlos Watkins si è ripreso e ha continuato la sua forma da professionista quando è tornato da un infortunio a dicembre a Camille. La difesa del calibro del Super Bowl a Dallas, con sede a Dallas, continua a guidarli nella post-season con tre intercettazioni di Glennon rispettivamente di Louise, Malik Hooker e Trevon Dix.

Prescott ha evitato di lanciare ostacoli e le sue lotte si sono intensificate quando i buoni lanci sono stati lasciati da CeeDee Lamb, ma Dalton Schultz ha tirato indietro tutti e otto i suoi wicket e ha superato il suo peggior blocco, trasformandolo in una performance con un’alta yardage (67) e un touchdown a terra Allo stesso tempo Elliott e Pollard hanno fornito quella struttura a terra, e Glenn alla fine è stato completamente eliminato dal gioco dal tappeto difensivo.

Perché i Giants hanno perso

Il gioco non è sfuggito di mano all’inizio, almeno non quanto volevano i Cowboys, il che significava che i Giants stavano almeno cercando di lasciare tutto sul campo nella speranza di sconvolgere Dallas in qualche modo. Ahimè, non dovrebbe essere così, perché in nessun momento del gioco il Big Blue è andato esattamente bene. Dopo aver segnato solo tre punti nel primo quarto, ne otterranno solo tre per il resto della partita, il che significa che né Glenno né Sacon Barclio possono trovare un modo per entrare nella zona finale, né attraverso l’aria né a terra, motivo per cui i Cowboys non devono illuminare questo tabellone.

Il secondo quarto non è stato un attacco molto entusiasmante, nonostante una carne o due casuali. Una discutibile decisione di correre terzo e settimo nella zona rossa ha portato a un field goal dei cowboy che ha tenuto i Giants a distanza ravvicinata, ma Glenn non è stato difeso poiché era un quarterback di riserva. Ezekiel Elliott e Tony Pollard hanno combinato per oltre 100 yard all’intervallo e sono stati in grado di commettere errori per sfuggire a Prescott, ma ne hanno usato solo uno: un inciampo forzato. Lorenzo Carter ha restituito la palla nel quarto quarto.

Ma al drive successivo, Glennon ha buttato via il suo terzo INT, usando la decima interruzione della stagione di Trevon Diggs per rubare efficacemente le speranze di un ritorno dei Giants. Questo gioco è andato come molti a New York si aspettavano, ed è stato sia lungo che corto.

Punto di svolta

Quando hai visto Lawrence Glenn essere costretto a fare questo errore che si è rivelato un ostacolo per Louise, hai pensato che sarebbe stata una lunga giornata per il quarterback dei Giants, e basta.

Game of Thrones

Barclay inciampa di tanto in tanto, ma se colpisci un piatto, possono succedere cose brutte.

Polemiche QB a New York?

“Jack Fromm ha fatto di più in una serie di Glenn [has] Tutti i giochi. Come è entrato in partita per iniziare il secondo tempo? “- Jack Brown New York Post Sport

Qual è il prossimo

I Cowboys si prepareranno per una rapida rivincita con la squadra di football di Washington, in attesa dello sweep del 2021, mentre i Giants cercheranno di superare se stessi quando affronteranno i Philadelphia Eagles nella sedicesima settimana.