Il British Museum ha intentato una causa contro un ex curatore per il furto di quasi 2.000 oggetti

LONDRA (AP) – Martedì il British Museum ha intentato una causa contro un ex curatore che avrebbe fatto proprio questo Rubati centinaia di manufatti Dalle sue collezioni e E lo ha offerto in vendita online.

Il museo ha citato in giudizio Peter Higgs, che è stato licenziato nel luglio 2023 dopo che furono scoperti dispersi più di 1.800 oggetti. Gli avvocati del museo affermano che Higgs “ha sfruttato la sua posizione di fiducia” per rubare pietre preziose antiche, gioielli d'oro e altri oggetti dai depositi nel corso di un decennio.

Il giudice della Corte Superiore Heather Williams ha ordinato a Higgs di elencare o restituire tutti gli oggetti in suo possesso entro quattro settimane. Ha inoltre ordinato la divulgazione dei suoi record su eBay e PayPal.

Il museo afferma di aver recuperato finora 356 dei pezzi mancanti e spera di recuperarne altri.

“Gli oggetti rubati dal museo hanno un significato culturale e storico”, ha affermato l'avvocato del museo Daniel Burgess in comunicazioni legali scritte.

Burgess ha detto che l'imputato ha tentato di “coprire le sue tracce” utilizzando nomi falsi, creando documenti contraffatti, manomettendo i registri dei musei e vendendo manufatti per un valore inferiore al loro valore.

Higgs, che ha lavorato nel dipartimento di Grecia e Roma del museo per più di due decenni, nega le accuse e intende contestare le pretese legali del museo.

Gli avvocati hanno detto che non ha partecipato alla seduta di martedì a causa del suo peggioramento della salute.

Su questo caso è in corso un'indagine separata della polizia e Higgs non è stato accusato di alcun crimine.

Il direttore del museo Hartwig Fischer si è dimesso dopo che gli oggetti mancanti sono stati scoperti in agosto, scusandosi per non aver preso sul serio l'avvertimento di uno storico dell'arte secondo cui i manufatti della sua collezione venivano venduti su eBay.

Il presidente degli amministratori George Osborne ha ammesso che la reputazione dell'istituzione fondata 265 anni fa è stata danneggiata dall'incidente.

Il museo, che risale al XVIII secolo e si trova nel quartiere Bloomsbury nel centro di Londra, è una delle maggiori attrazioni turistiche della Gran Bretagna, con sei milioni di persone che lo visitano ogni anno. Vengono a vedere collezioni che vanno dalle mummie egiziane alle antiche statue greche ai tesori vichinghi, ai rotoli di poesie cinesi del XII secolo e alle maschere realizzate dalle popolazioni indigene del Canada.