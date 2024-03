Si prevede che RFK Jr. nominerà Nicole Shanahan come sua scelta alla vicepresidenza

Questo mese, il New York Times, il quarterback della NFL Aaron Rodgers e l'ex governatore del Minnesota ed ex wrestler professionista Jesse Ventura hanno parlato di Mr. annunciò che era in cima alla lista di Kennedy.

Sig. Kennedy confermò quei nomi in un'intervista dell'epoca e disse di aver discusso con diversi, tra cui Scott Brown, un ex senatore repubblicano del Massachusetts; Tricia Lindsey, un avvocato che ha combattuto l'obbligo dei vaccini; e Tulsi Gabbard, ex deputata delle Hawaii e candidata alla presidenza che si staccò dal Partito Democratico come indipendente.

Sig. Kennedy e i suoi migliori consiglieri hanno parlato con Mike Rove, conduttore del reality show “Dirty Jobs”, tra coloro che hanno familiarità con la campagna. Sig. Da Rowe affrontato quelle discussioni Nelle interviste.

Tra quelli menzionati da Amaryllis Fox Kennedy, nipote di Kennedy e responsabile della campagna, Mr. Rowe era lì. Un post sui social media del 16 marzo Affrontare le segnalazioni di potenziali compagni di corsa. Lui è il Sig. Menziona anche Rodgers e la signora Shanahan. Il mediatore Quel giorno venne riferito per la prima volta che la signora Shanahan era la scelta prevista.

