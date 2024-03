GameStop si trova ad affrontare un calo “insostenibile” delle vendite e sta tagliando i posti di lavoro per controllare i costi

Scritto da Priyanka Ji e Harshita Mary Varghese

(Reuters) – Il rivenditore di videogiochi GameStop ha dichiarato martedì che taglierà un numero imprecisato di posti di lavoro per ridurre i costi e ha riportato ricavi inferiori nel quarto trimestre a causa della crescente concorrenza da parte delle società di e-commerce e della debole spesa dei consumatori in un'economia incerta.

Le azioni della società con sede a Grapevine, in Texas, sono scese del 16% nell'extended trading.

“Il crescente mix di download digitali sta danneggiando la vendita al dettaglio, e semplicemente non c'è motivo di andare in un negozio se un consumatore può semplicemente ordinare un gioco e scaricarlo immediatamente”, ha affermato Michael Butcher, analista di Wedbush Securities.

“È improbabile che i ricavi si riprendano a meno che il management non trovi un modo per stimolare il traffico in negozio”.

Anche gli editori di videogiochi statunitensi Take-Two Interactive Software ed Electronic Arts hanno registrato profitti poco brillanti lo scorso mese, poiché l’industria dei giochi deve far fronte alla pressione di costi di finanziamento elevati, inflazione piatta e rallentamento della domanda a causa del culmine della pandemia.

Le recenti misure di riduzione dei costi di GameStop hanno incluso anche l'uscita dalle sue attività in Irlanda, Svizzera e Austria.

Al 3 febbraio, l’azienda contava circa 8.000 dipendenti stipendiati e orari a tempo pieno e tra 13.000 e 18.000 dipendenti orari part-time in tutto il mondo. Ciò a fronte di 11.000 dipendenti salariati e orari a tempo pieno e tra 14.000 e 27.000 dipendenti orari part-time nel 2023.

Le sue spese sono diminuite del 21,2% a 357,1 milioni di dollari, principalmente a causa della riduzione dei costi di manodopera, consulenza e marketing.

“Sospetto che continueranno a tagliare i costi per pareggiare o migliorare, ma le loro vendite inevitabilmente scenderanno a un livello insostenibile”, ha detto Butcher.

Il fatturato del quarto trimestre di GameStop, pari a 1,79 miliardi di dollari, è stato inferiore ai 2,23 miliardi di dollari dello scorso anno, poiché ha dovuto affrontare anche la forte concorrenza di Amazon.com ed Ebay.

L’utile per azione rettificato è stato di 22 centesimi, rispetto ai 16 centesimi dell’anno precedente.

Separatamente, la società ha promosso Danielle Moore a direttore finanziario. Moore ha assunto l'incarico ad interim in agosto.

(Segnalazione di Harshita Mary Varghese e Priyanka G a Bangalore; Montaggio di Devika Simnath)