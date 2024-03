Stagione “The Bachelorette” di Jen Tran: riprese internazionali, cast e location

Jenn Tran è ufficialmente la prossima addio al nubilato della ABC e semplicemente non vediamo l'ora che inizi la sua stagione. Anche se, onestamente, sembra che non dovremo aspettare Anche Lungo perché è piuttosto basso in questo momento.

Ad esempio, il programma delle riprese è stato messo insieme, i concorrenti di Jen sono stati radunati dalla ABC e a questo punto probabilmente mancano solo pochi giorni agli spoiler. Quindi, a questo proposito, ecco tutto ciò che sappiamo sulla prossima stagione di Jenn E l'addio al nubilato!

Le riprese iniziano stasera (26 marzo)

secondo La realtà Steve, le riprese inizieranno il 26 marzo, letteralmente un giorno dopo che Jen è stata annunciata come single. Selvaggio!

È una stagione davvero internazionale

Reality Steve ha riferito che la stagione di Jane sarà girata principalmente all'estero, anche se il cast sta girando in almeno una città degli Stati Uniti. Secondo Steve, gli ingressi delle limousine saranno “al palazzo”, e poi tutti andranno dritti fuori, arrivando in Nuova Zelanda e Australia.

I suoi concorrenti sono così carini

Conoscili in questo modo:

*Nota: ABC di solito lascia qualche giorno tra l'eliminazione dei potenziali concorrenti e le riprese in modo che i fan possano dare un'occhiata al cast, ma… non questa volta!

Il fratello di Noah Earp è nello show

Ricordi Noè? Competere per E l'addio al nubilato Stagione 16? oro Laurea in Paradiso? Sei fidanzato con Abigail Herringer? Bene, suo fratello è Aaron Earp, che sembra partecipare alla stagione di Jane:

Jane sa esattamente cosa vuole in un uomo

Speriamo che il team di casting della ABC arrivi, perché Jenn dice che vuole un ragazzo con una “personalità davvero grande” che possa “portarsi il più lontano possibile”. Fondamentalmente è una fan delle “battute sfacciate”, quindi è meglio che questi concorrenti lo facciano.

Come dice lei: “Se passassimo tutta la notte a prenderci in giro a vicenda, sarebbe la notte più perfetta di sempre”.

Giovanni Flenor//ABC

Gene dice anche che alla fine: “Spero di trovare la mia persona, qualcuno che sento davvero adatto a me al 100% e qualcuno con cui sono compatibile, qualcuno con cui io e lui possiamo divertirci e con cui sentiamo che siamo insieme”. .” Riportate indietro la persona dell'altro.”

Questa stagione sta facendo la storia per il franchise

Jen è la prima addio al nubilato asiatico-americana, un momento di rappresentanza che tarderà ad arrivare per questo franchise e che significa molto per lei.

“Onestamente è incredibile. Mi sento così grato e così orgoglioso di essere il primo addio al nubilato asiatico in questo franchise”, ha detto a Jessie Palmer. Lo scapolo dopo la rosa finale privato.

Jane ha aggiunto che non aveva visto rappresentazioni asiatiche in TV quando era piccola e ha detto: “Ora, per essere qui oggi e sedermi in questa posizione, condurrò la mia storia d'amore, sarò l'eroe principale.” “Il personaggio della mia storia, non posso fare a meno di pensare a quante persone ispiro e quante cambio.”

Sono davvero molto entusiasta di rendere Jane l'intera stagione del nostro personaggio in 3, 2, 1.