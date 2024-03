La NASA terrà una conferenza stampa sull'eclissi totale del 2024 il 26 marzo. Ecco come vederlo dal vivo

L’8 aprile si verificherà un’eclissi solare totale in tutto il Nord America. Percorso totale: un percorso largo 115 miglia (185 km) dove la luna Coprirà il 100% del il Sole DISCO – Si estende in Messico, 15 stati degli Stati Uniti e Canada.

Si preannuncia come una delle eclissi solari totali più viste di sempre, con oltre 31 milioni di persone che vivono solo nel percorso della totalità. Con tutta l'attesa per questo evento celeste, c'è molta pressione per organizzare correttamente l'E-Day. La chiave per un'esperienza visiva di successo è la preparazione (e un po' di fortuna), perché il maltempo o i problemi di traffico possono seriamente rovinare la tua giornata.

Martedì (26 marzo), la NASA terrà un briefing con i media con rappresentanti delle agenzie scientifiche e dei trasporti per condividere preziose informazioni sull'imminente eclissi. Il webcast inizierà alle 10:00 ET (1400 GMT) e potrai guardarlo dal vivo qui su Space.com per gentile concessione dell'agenzia o su televisione della NASA

Tra i partecipanti al briefing figurano:

L'amministratore della NASA Bill Nelson

Pam Milroy, vice amministratore della NASA

L'amministratore associato della NASA Jim Frey

Kelly Couric, responsabile del programma eclissi presso la sede della NASA

Shaileen Bhatt, amministratore della Federal Highway Administration

Sig. Talaat, Direttore dell'Ufficio per le osservazioni meteorologiche spaziali dell'Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica

Se non riesci a vedere la totalità di persona, puoi guardare l'eclissi solare totale dal vivo qui su Space.com. E tieniti aggiornato su tutti gli eventi attraverso il blog degli aggiornamenti in tempo reale di Total Solar Eclipse 2024.

Lui ricorda Per visionare il tutto in tutta sicurezza Eclissi solare Dovresti usare filtri solari. Solo chi si trova nel percorso dell'eclissi totale potrà rimuoverlo brevemente per vedere la corona solare a occhio nudo. Coloro che non sono nel percorso universitario dovrebbero tenerli sempre addosso.

Tutti coloro che osservano le fasi parziali di questa eclissi – e per coloro che sono al di fuori del percorso dell'eclissi totale, cioè dell'intero evento – dovranno indossare… Occhiali per eclissi solare Mentre le macchine fotografiche, i telescopi e i binocoli avranno bisogno di filtri solari posizionati davanti ai loro obiettivi.

Nostro Come osservare il sole in sicurezza La guida ti dice tutto ciò che devi sapere sulle osservazioni solari sicure.