iOS 18 è stato ancora una volta definito la “revisione più ambiziosa” di iPhone di sempre

Apple ha confermato oggi che la WWDC 2024 inizierà il 10 giugno, dove possiamo aspettarci il rilascio di iOS 18 e le nuove funzionalità chiave dell’intelligenza artificiale. In un nuovo rapporto di oggi Bloomberg Ribadisce che iOS 18 sarà “la revisione del software iPhone più ambiziosa della sua storia”.

Tuttavia, c'è una cosa che non dovremmo aspettarci dal WWDC, ovvero il chatbot generato dall'intelligenza artificiale di Apple simile a ChatGPT o Google Gemini.

iOS 18 al WWDC 2024

Lo hanno riferito diverse fonti nelle ultime settimane Apple collaborerà con un partnercome Google, per potenziare almeno alcune delle nuove funzionalità AI di iOS 18. Secondo quanto riferito, Apple ha anche tenuto colloqui con Baidu e OpenAI su potenziali partnership.

Nel rapporto di oggi, Bloomberg Mark Gurman ha scritto che gli annunci di Apple “includeranno una serie di nuove funzionalità proattive per aiutare gli utenti nella loro vita quotidiana”. Tuttavia, gli annunci non includeranno il chatbot di Apple. Il rapporto dice:

La strategia AI di Apple includerà una serie di nuove funzionalità proattive per aiutare gli utenti nella loro vita quotidiana. Tuttavia, la società non ha intenzione di lanciare un proprio chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Invece, Apple è in trattative con potenziali partner come Google di Alphabet Inc. e OpenAI per fornire servizi di intelligenza artificiale generativa, ha riferito Bloomberg News.

Oltre alle nuove funzionalità AI, secondo quanto riferito, iOS 18 includerà anche modifiche all'interfaccia utente, nonché nuove opzioni di personalizzazione della schermata iniziale. In particolare, secondo quanto riferito, iOS 18 consentirà agli utenti iPhone di posizionare liberamente le icone delle app sulle schermate iniziali, senza essere limitati dall'attuale layout della griglia.

Per quanto riguarda l'aggiornamento watchOS 11 di quest'anno per Apple Watch, Bloomberg Dice che dovremmo aspettarci un “aggiornamento minore”. Apple sta anche lavorando su VisionOS 2 per Apple Vision Pro, insieme agli aggiornamenti per iPad, Mac e Apple TV.

Per maggiori dettagli su cosa aspettarsi da iOS 18 al WWDC di giugno, consulta la nostra guida completa.

