Fonti – Gli Steelers firmeranno l'ex Falcons RB Cordarrelle Patterson

ORLANDO, Florida – Ore dopo che la NFL ha adottato una nuova regola di kickoff, i Pittsburgh Steelers hanno concordato un contratto biennale da 6 milioni di dollari con il versatile uomo di ritorno Cordarrelle Patterson, hanno detto fonti della lega ad Adam Schefter di ESPN.

Dopo un tasso storicamente basso di ritorni di kickoff nella stagione 2023, le regole riviste dovrebbero enfatizzare un gioco di ritorno, rendendo cruciale il ruolo di Patterson.

Patterson, che ha giocato sotto la guida del coordinatore offensivo degli Steelers Arthur Smith con gli Atlanta Falcons, ha nove calci di ritorno in carriera da quando è entrato nella NFL nel 2013, rendendolo il leader di tutti i tempi della NFL in quella categoria. Secondo ESPN Stats & Information, ha effettuato tre volte più touchdown su calci di qualsiasi altro giocatore in quel periodo di tempo.

L'ultima volta che gli Steelers hanno segnato un touchdown su un punt di ritorno quando JuJu Smith-Schuster ha portato 96 yard in end zone contro i Cleveland Browns nel 2017. La squadra ha faticato a trovare un uomo di risposta coerente, utilizzando un gruppo di giocatori nella stagione 2023 Ciò includeva l'aggiunta di una squadra di allenamento, l'ex Godwin Igwebuike, e il running back Anthony McFarland.

Patterson ha visto un ruolo ridotto con i Falcons nel 2023, in parte a causa del personale aggiuntivo e delle precedenti modifiche apportate dalla NFL alla regola del kickoff, che hanno reso i touchback più diffusi. La scorsa stagione ha registrato i minimi della sua carriera in termini di rendimenti (7), yard di ritorno (153) e yard per ritorno (21,9).

In attacco, dove ha trovato le maggiori opportunità della sua carriera a partire dall'età di 30 anni, ha avuto 50 carry per 181 yard – il suo totale più basso dal 2019 – e nove ricezioni per 38 yard e un touchdown, i suoi peggiori numeri dal 2015, il suo terzo anno. in campionato.

Patterson, 33 anni, è diventato un ibrido running back/ricevitore con i Falcons, spesso schierandosi in tutte le formazioni offensive di Smith, producendo una stagione migliore in carriera con 1.166 yard dallo scrimmage (618 yard in corsa, 548 yard in ricezione) nel 2020.

È stato selezionato al 29esimo posto assoluto nel Draft 2013 dai Minnesota Vikings. Da allora, ha giocato 170 partite (60 partenze) e ha effettuato 514 carry per 2.511 yard e 22 touchdown insieme a 298 ricezioni per 2.795 yard e 16 touchdown. Suona per i Chicago Bears, i New England Patriots e gli Oakland Raiders.

Oltre al suo record, Patterson è il numero 17 di tutti i tempi nei tentativi di risposta del calcio (273), nono in iarde (7.989) e terzo nella media delle risposte del calcio con 29,3, dietro Gale Sayers (30,6 dal 1965 al 1971) e Len Chandenweiss. . (29,6 del 1950-56).

Michael Rothstein di ESPN ha contribuito a questo rapporto.