Man mano che le osservazioni stellari migliorano, la storia e il futuro della Terra diventano più incerti

Non importa cosa dicono gli analisti del mercato azionario, i sondaggisti politici e gli astrologi, non possiamo prevedere il futuro. In effetti, non possiamo nemmeno prevedere il passato.

Questo è ciò che ha offerto Pierre-Simon Laplace, matematico, filosofo e re del determinismo francese. Nel 1814 Laplace dichiarò che se fosse possibile conoscere in un dato istante la velocità e la posizione di ogni particella nell’universo – e tutte le forze che agiscono su di essa – “allora per una mente del genere nulla sarebbe incerto, e il futuro sarebbe essere incerto.” “Proprio come il passato, il presente sarà suo.”

Il sogno di Laplace rimane irrealizzato perché non possiamo misurare le cose con estrema precisione, quindi piccoli errori si diffondono e si accumulano nel tempo, creando ulteriore incertezza. Di conseguenza, negli anni ’80, gli astronomi, tra cui Jacques Laskar dell’Osservatorio di Parigi, conclusero che le simulazioni computerizzate dei moti planetari Non ci si può fidare Se applicato più di 100 milioni di anni nel passato o nel futuro. Per fare un confronto, l’universo ha 14 miliardi di anni e il sistema solare ha circa cinque miliardi di anni.

“Non è possibile prevedere con precisione il segno zodiacale di un dinosauro”, ha recentemente commentato in una e-mail Scott Tremaine, esperto di dinamica orbitale presso l'Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey.