Taylor Swift prova il trend della preparazione sexy con una gonna a pieghe per l'appuntamento di Travis Kelsey

Taylor Swift sta dando un po' di slancio al suo passo.

Durante un appuntamento con il fidanzato Travis Kelce il 24 marzo a Malibu, in California, Swift sembrava chic con una gonna a pieghe, una giacca e dei mocassini.

Sopra, indossava un maglione di cashmere blu di Khaite che ha abbinato a una gonna a pieghe provocante di Sandy Liang (che indossa anche in grigio). Swift, 34 anni, ha completato il suo look con grossi mocassini marroni di Reformation e una borsa a tracolla marrone abbinata di Joseph Duclos.

Il suo look completo si unisce per un outfit completo ispirato alle ragazze della scuola in colori tenui perfetti per la primavera. Portava anche i capelli biondi sciolti e sciolti in una minima treccia morbida.

Taylor Swift e Travis Kelce a Malibu il 24 marzo.

Hollywood GR/Griglia di sfondo



L'uscita di Swift con Kelsey arriva dopo il suo ritorno negli Stati Uniti dopo le tappe del suo Eras Tour a Singapore e in Australia. Sabrina Carpenter, che ha aperto per Swift, ha condiviso un video Instagram Un carosello del tempo trascorso durante il tour, inclusa una foto di loro due allo zoo di Sydney.

Nella foto, Swift ha sfoggiato un altro look corto, questa volta con una gonna con orlo sfilacciato di Levi's che ha abbinato a una maglietta.

Non perdere mai una storia: iscriviti Newsletter quotidiana gratuita delle persone Per rimanere aggiornato sul meglio di ciò che PEOPLE ha da offrire, dalle succose notizie sulle celebrità alle avvincenti storie di interesse umano.

Sabrina Carpenter e Taylor Swift allo zoo di Sydney.

Sabrina Carpenter/Instagram



Il cantante di “Anti-Hero” non è estraneo alle minigonne e alle gonne. Indossava una minigonna scozzese dei Rails a una delle partite di Kelce dei Kansas City Chiefs a dicembre. La sua gonna rossa e nera aveva dettagli pieghettati asimmetrici ed era stata realizzata su misura per lei.

“Non è un segreto che Taylor adori le sue gonne scozzesi ed è stata la massima ispirazione per le tendenze studentesche di questa stagione”, ha detto a PEOPLE Leni Warren, vicepresidente del design femminile di Rails. “Volevamo darle capi che potesse integrare perfettamente nel suo guardaroba: siamo rimasti entusiasti quando ha scelto di riutilizzare una vecchia felpa di gioco dei Chiefs per un po' di nostalgia!”