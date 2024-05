L’ultima di una massiccia tempesta solare

21:30 ET, 10 maggio 2024

Il sole è al massimo solare. Ecco cosa significa



Da Ashley Strickland della CNN



Ogni 11 anni circa, il Sole attraversa periodi di bassa e alta attività solare, che sono legati alla quantità di macchie solari sulla sua superficie. I campi magnetici potenti e in continua evoluzione del Sole guidano queste regioni oscure, alcune delle quali possono essere grandi quanto la Terra o più.

L’attuale ciclo solare, noto come Ciclo Solare 25, è stato più attivo del previsto. Gli scienziati dello Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a Boulder, in Colorado, hanno monitorato un numero maggiore di macchie solari rispetto a quelle contate al culmine del ciclo precedente.