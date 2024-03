I Blackhawks scambiano Anthony Bouvier con i Predators – NBC Sports Chicago

Inserito dall'agente delle assicurazioni nazionali Jeff Vukovich

I Chicago Blackhawks stanno scambiando l'attaccante Anthony Beauvillier con i Nashville Predators in cambio di una scelta al quinto round del Draft NHL 2024, una fonte confermata a NBC Sports Chicago.

Chicago ha acquisito Beauvillier dai Vancouver Canucks il 28 novembre dopo che la squadra ha avuto problemi di infortunio. Si trattava di una scelta condizionale del quinto round nel 2024, quindi i Blackhawks hanno sostanzialmente rinnovato la loro scelta.

“È dura”, ha detto Nick Foligno. “Per un ragazzo arrivato in un periodo di tempo così breve, ha davvero avuto un impatto sul gruppo. È un bravo ragazzo, un grande giocatore, e penso che ovviamente stesse solo cercando di trovare il suo gioco”.

“Avrà una grande opportunità a Nashville, quindi ci mancherà perché ha davvero avuto un impatto sulla nostra stanza ed è diventato un buon amico con molti ragazzi molto rapidamente, il che penso la dice lunga ed è probabilmente il motivo.” “È ambito in questo periodo dell'anno, quindi gli auguriamo ogni bene e lo ringraziamo per il suo tempo qui.”

Beauvillier è apparso in 23 partite con i Blackhawks, producendo sei punti (due gol, quattro assist) durante quel periodo. Ha subito un infortunio al polso il 2 gennaio ed è stato messo da parte per più di sei settimane, ma è tornato da quasi un mese.

“È entrato ed era un bravo ragazzo, lo conosco dagli Islanders, si sta adattando molto bene e ho pensato che la sua ultima partita fosse probabilmente una delle sue migliori”, ha detto l'allenatore dei Blackhawks Luke Richardson. “Ha pattinato davvero ed è riuscito a ritrovare le gambe dopo l'infortunio. Quindi è un bene per lui andare e avere la possibilità di giocare nei playoff, come si spera per loro. Mi dispiace vederlo andare via, è un bravo ragazzo e un buona vestibilità.” “.

La scadenza commerciale della NHL è venerdì alle 14:00, ora centrale. Non ci si aspetta che i Blackhawks diventino grandi giocatori perché non hanno tante risorse commerciali come la scorsa stagione.

