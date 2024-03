“Vergognoso”: l'aggiornamento ToS disordinato presumibilmente blocca i dispositivi Roku finché gli utenti non si arrendono

I clienti Roku minacciano di smettere di usare o addirittura di buttare via i loro televisori a basso prezzo e i loro dispositivi di streaming dopo che la società sembra aver bloccato i dispositivi per le persone che non rispettano i termini di servizio recentemente aggiornati (Termini di servizio).

Questo mese, gli utenti di Roku Forum di supporto All'improvviso ho riferito di una visione Messaggio Quando accendono la Roku TV o il dispositivo di streaming, viene visualizzato: “Abbiamo apportato un aggiornamento importante: abbiamo aggiornato i nostri termini di risoluzione delle controversie. Seleziona “Accetto” per accettare questi termini aggiornati e continuare a usufruire dei nostri prodotti e servizi . Premi * per visualizzare i termini aggiornati.” ” Questo è seguito da un grande pulsante che dice “Accetto”. La finestra pop-up non fornisce un modo per non essere d'accordo e gli utenti possono utilizzare i propri dispositivi solo se sono d'accordo.

I clienti hanno lasciato pagine di reclami sul forum Roku. Un utente che si chiama “rickstanford” ha detto che era “arrabbiato!!!!” E Ho espresso Interessato a inviare i sei dispositivi Roku segnalati all'azienda perché “chiaramente non li possiedo nonostante abbia speso centinaia di dollari per essi”.

Un altro utente tramite Formcustomer, che penso abbia un nome appropriato, ha scritto:

Quindi compri un prodotto e lo usi. Vogliono cambiare i termini che limitano i tuoi diritti e fondamentalmente spegnere il dispositivo… se non accetti i loro nuovi termini. …Spero che ricevano una punizione qui, perché questo è vergognoso.

Roku ha ulteriormente attirato le ire dei clienti che trovano più difficile del necessario non essere d'accordo con i suoi termini aggiornati. Roku è disposto ad accettare i suoi termini con la semplice pressione di un pulsante, ma per rinunciare, gli utenti devono fare i salti mortali che includono il ritrovamento di quel vecchio libro di francobolli.

Per disattivare l'aggiornamento ToS di Roku, che cambia radicalmente “Condizioni per la risoluzione delle controversie“, gli utenti devono inviare una lettera al consulente legale generale di Roku in California affermando: “Il nome di ciascuna persona che rinuncia, le informazioni di contatto di ciascuna persona, i modelli di prodotto, il software o i servizi specifici utilizzati in questione e l'indirizzo e-mail utilizzato per configurare il tuo account Roku Il tuo account (se disponi di un account) e una copia della ricevuta di acquisto, se applicabile. “Roku richiedeva anche che tutto ciò venisse disattivato in anticipo nei suoi termini.

Ma il nuovo aggiornamento implica che, mentre gli utenti leggono queste informazioni e le loro lettere vengono consegnate, non sono in grado di utilizzare prodotti che hanno già pagato e utilizzato, in alcuni casi per anni, in base a vari “termini di risoluzione delle controversie”.

“Non posso guardare la TV perché non accetto i termini di risoluzione delle controversie. Per favore aiutatemi”, ha scritto un utente Campbell220 sul forum di supporto di Roku.

A seconda della formulazione dei termini di servizio, gli utenti possono tecnicamente scegliere di accettare i termini di servizio sul proprio dispositivo e quindi scrivere una lettera in cui spiegano il loro desiderio di rinunciare. Ma sottoscrivere un accordo per utilizzare un dispositivo solo in base a termini che non si accettano è controintuitivo.

Ancora più pressante, i termini di servizio di Roku affermano che gli utenti hanno solo “entro 30 giorni dall'essere soggetti” ai termini aggiornati di Roku, che erano il 20 febbraio, per rinunciare. Altrimenti verrai abilitato automaticamente.

Archiviato I registri del sito Web ToS di Roku sembrano mostrare che il nuovo ToS è online almeno da agosto. Ma proprio questo mese gli utenti hanno riferito che i loro televisori venivano resi inutilizzabili a meno che non accettassero i termini tramite un messaggio sullo schermo. Roku ha rifiutato di rispondere alle domande di Ars Technica sui cambiamenti, incluso il motivo per cui non ha avvisato gli utenti in anticipo. Ma il portavoce ufficiale ha condiviso una dichiarazione in cui ha affermato:

Come molte aziende, Roku aggiorna periodicamente i suoi termini di servizio. Quando lo facciamo, adottiamo misure per garantire che i clienti siano informati del cambiamento.

Cosa è cambiato, Rocco?

I clienti criticano Roku per aver spinto troppo per accettare le modifiche ToS. Gli aggiornamenti si concentrano sui termini di risoluzione delle controversie di Roku, che impediscono agli utenti di citare in giudizio Roku. I Termini impongono da tempo un processo arbitrale prescritto per risolvere le controversie. I nuovi Termini di servizio sono più dettagliati, compresi i dettagli sull'”arbitrato collettivo”. Il cambiamento più grande è stata l’introduzione di una sezione chiamata “Risoluzione informale delle controversie”. Si afferma che, ad eccezione di un piccolo numero di eccezioni descritte (che includono rivendicazioni sulla proprietà intellettuale), gli utenti devono fare uno “sforzo in buona fede” per negoziare con Roku, o viceversa, per almeno 45 giorni prima di avviare un arbitrato.

Roku è anche sotto pressione affinché utilizzi l'arbitrato forzato, cosa che alcuni dicono sia possibile Ha vantaggi da un lato. In una mossa simile a dicembre, ad esempio, 23andMe ha affermato che gli utenti avevano 30 giorni per rinunciare ai nuovi termini di risoluzione delle controversie, che includevano regole di arbitrato di classe (sebbene la società di genetica consenta ai clienti di rinunciare via e-mail). I cambiamenti sono arrivati ​​dopo che i dati degli utenti di 23andMe sono stati rubati durante un attacco informatico. Le grandi aziende spesso utilizzano clausole arbitrali forzate per evitare azioni legali da parte di clienti stufi.

Le regole di arbitrato forzato di Roku non sono nuove, ma lasciano ancora i clienti a interrogarsi sui loro dispositivi di streaming, soprattutto considerando che ci sono concorrenti, come Amazon, melaE Googleche non impone l'arbitrato agli utenti.

Sulla base dei commenti nei forum di Roku, alcuni utenti non erano consapevoli di essere già soggetti a regole di arbitrato e ne sono venuti a conoscenza solo a seguito del pop-up a sorpresa di Roku.

