La fame è “catastrofica” a Gaza CNN

Mentre le rigide restrizioni israeliane sugli aiuti che entrano a Gaza riducono le scorte di base, i palestinesi sfollati hanno detto alla CNN che stanno lottando per nutrire i propri figli.

I medici affermano che le madri affamate non sono in grado di produrre abbastanza latte per allattare i loro bambini. I genitori arrivano in strutture sanitarie sovraffollate per elemosinare il latte artificiale.

Il dottor Ashraf Al-Qudra, portavoce del Ministero della Sanità, ha detto mercoledì che almeno 20 palestinesi sono morti di fame a Gaza. Il bambino più piccolo morto di fame aveva un giorno di vita, secondo il dottor Hossam Abu Safiya, direttore dell'ospedale Kamal Adwan. Il numero reale potrebbe essere più alto, poiché l’accesso limitato al nord di Gaza ha ostacolato la capacità delle agenzie umanitarie di valutare appieno la situazione lì.

Israele insiste che non ci sono “limiti” alla quantità di aiuti che possono entrare a Gaza, ma il suo regime di ispezione sui camion degli aiuti significa solo una piccola frazione della quantità di cibo e altre forniture che entravano a Gaza ogni giorno prima che la guerra fosse autorizzata. . Accedi ora. La settimana scorsa, almeno 118 persone sono state uccise mentre cercavano di accedere agli aiuti alimentari nella città di Gaza, in una delle peggiori tragedie della guerra finora.

Jamie McGoldrick, il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite appena tornato da una visita di due giorni a Gaza, ha avvertito giovedì che la fame ha raggiunto “livelli catastrofici”. “Le persone sono affamate, esauste e traumatizzate. Molti si aggrappano alla vita”, ha detto all'inizio di questa settimana Adele Khader, direttore regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa.

Israele ha lanciato il suo attacco militare a Gaza dopo che il gruppo militante di Hamas ha ucciso almeno 1.200 persone e ne ha rapite più di 250 nel sud di Israele il 7 ottobre.