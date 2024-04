“Stellar Blade” è una presentazione superficiale e patologica della bellezza coreana

Stella solida Stella solida Stella solida StellaContorno ( 3 stelle ) Come coreano-americano che ha visitato la Corea del Sud molte volte, sono profondamente consapevole dell'ossessione della mia cultura per l'apparenza e l'attrattiva. È una pressione costante che avvertono anche gli uomini coreani. Le mie letture alle elementari non erano del Dr. Seuss, ma della rivista GQ, perché mio padre sentiva che era importante che imparassi, all'età di sette anni, come “ci si aspetta” che gli uomini si presentino e si comportino.

In Corea del Sud, la bellezza “tradizionale” è un’aspirazione, un ideale e una destinazione soprattutto. Vuoi una buona carriera? Ne uscirà in bella mostra. domanda per un posto di lavoro? Potrebbe esserti chiesto di inviare prima una foto alla testa, Si tratta di una pratica recentemente cessata per le cariche pubbliche. La vivace industria dei cosmetici commercializza prodotti di bellezza per i bambini che non sono abbastanza grandi per leggere. Le pubblicità di chirurgia plastica sono ovunque e non toccano ciò che è “brutto”. E ora abbiamo Eva, il personaggio giocante dell'ultima esclusiva per PlayStation 5, che uscirà il 26 aprile. È una donna nata dalla cultura e dalla filosofia della Corea del Sud. Il suo display sottile e brillante ha suscitato dibattiti I giochi americani sottolineano l’oggettivazione e lo “sguardo maschile”.

Il discorso è stato scomodo per me da ascoltare, perché da un lato, ovviamente Gli standard di bellezza coreani sono severi e spesso ridicoli. Centinaia di migliaia di donne coreane sono scese in strada durante…Fuga dal corsetto“, una protesta iniziata nel 2018 contro le strutture sociali che richiedono alle donne di ricoprire ruoli “tradizionali”. La mia amica Elise Ho, che ha lavorato presso la stazione radio pubblica nazionale coreana per quattro anni, ha scritto un intero libro su come navigare “nel paese esteticamente più avanzato del mondo”. terra.” Terra” (come ha detto la critica del Washington Post Becca Rothfeld). D'altra parte, queste sono le nostre lotte uniche che dobbiamo affrontare, e ho odiato vedere un progetto di persone che sembrano la mia famiglia usata come un randello in una guerra culturale che non ha nulla a che fare con questo gioco. È terribile vedere un argomento usato come argomento contro la diversità, ed è stato fastidioso quando un articolo su IGN Francia (di cui in seguito si sono scusati) ha detto che “Stellar Blade”. ” sembrava fatto da persone che non avevano mai incontrato una donna, per non parlare del fatto che nello studio c'erano molte donne. READ La community di Super Mario Maker sta eliminando le erbacce dalla potatura pochi giorni prima che Wii U sia online

Il direttore del gioco Kim Hyung-tae era interessato al dibattito e mi ha detto che non ne era sorpreso, soprattutto perché i videogiochi moderni si concentrano su rappresentazioni realistiche delle persone. Ma Eva dovrebbe essere un personaggio la cui espressione è bellezza “con pochi e senza vincoli”.

“Il gioco è realtà virtuale e penso che abbiamo bisogno di opportunità per vedere cose irreali nello spazio virtuale”, ha detto Kim tramite un traduttore. “Siamo già consapevoli della realtà e viviamo in essa. Quindi, quando giochi, voglio poter vedere qualcosa di diverso da ciò che vivo. Ci sono molte cose che sono più reali e che dovrebbero essere rispettate come beh. E penso che giochi come 'Stellar Blade' dovrebbero essere lì.”

Penso che manchi il discorso sul fatto che è molto raro nel mercato globale del gaming vedere un videogioco con una donna coreana nel ruolo della protagonista. Kim mi assicura che definisce Eve come una donna coreana, disegnata da coreani, modellata su una donna coreana, doppiata da una donna coreana e in un gioco realizzato in coreano accompagnato da una fantastica colonna sonora (composta dal compositore principale Keiichi Okabe di “Nier” fama) con testi coreani. È codificato in coreano per tutto ciò che quella frase può significare, e Kim è ben consapevole che rappresenta solo una definizione ristretta e singolare di bellezza.

“Portando questo gioco ai giocatori, ho l'opportunità di presentare al mondo quanto possano essere diverse la bellezza coreana e quella asiatica, e come gli asiatici siano diversi l'uno dall'altro”, ha detto Kim, riferendosi all'industria globale dei giochi che è prevalentemente dominato dal Giappone. E gli Stati Uniti.

La lettera è stata particolarmente deludente perché “Stellar Blade” è un primo tentativo impressionante, anche se imperfetto, da parte dello studio di sviluppare un gioco d'azione per giocatore singolo ad alto budget. Kim è insolitamente diretto nel citare la sua ispirazione, “Nier: Automata”, che i critici, me compreso, spesso descrivono come uno dei capolavori del mezzo. Kim non ha necessariamente bisogno di creare un capolavoro. Gli piace semplicemente mostrare le sue influenze sulla manica. READ Horizon Forbidden West viene bombardato su PS5 e PS4 senza motivo

“Ovviamente c'è pressione, ma per me è stato anche un viaggio molto divertente creare un gioco simile a 'Nier'. Come fan, è stata un'esperienza divertente”, ha detto Kim.

L'apertura del gioco probabilmente confermerà le supposizioni degli scettici, come ha fatto anche la mia. Per ore sembra una versione banale e banale di Nier: Automata, che accetta solo spiegazioni superficiali dei suoi personaggi e della sua storia. La terra è invasa da creature mostruose e Madre Sfera invia un esercito di donne guerriere, inclusa Eva, per uccidere il mostro principale. Un atterraggio disastroso si conclude con Eva che è l'unica sopravvissuta e uno sconosciuto di nome Adam la aiuta a completare la sua missione. Qualsiasi lettore di fantascienza esperto prevederà che la trama di questo gioco sarà a poche ore di distanza.

Scrivere attimo per attimo non aiuta. “Classic Eve”, scherza Lily, la persona che Eve ha appena incontrato. Il dialogo include più storia e personaggi di quanto in realtà mostri. Le conversazioni sembrano innaturali e noiose. Eve è la star dello spettacolo e mostra un'inquietante mancanza di personalità.

Ma più tempo per giocare rivela che questo vuoto fa parte della sua personalità. Eva ha un disegno gentile, una chiara metafora del mito della creazione che acquista carattere attraverso il frutto della conoscenza proibita. In effetti, questo concetto è intrecciato direttamente nel design narrativo, poiché uno dei molteplici finali del gioco dipende dalla quantità di conoscenza che Eva acquisisce leggendo libri e interagendo con altri umani. Come la storia, è roba semplice, ma efficace e chiara.

Il gioco inciampa quando cerca di incorporare troppi altri tipi di gioco contemporaneamente, lasciando crudi gli elementi periferici. È pieno degli enigmi noiosi e sconvolgenti che sono apparsi in tanti altri videogiochi negli ultimi decenni: luci laser che rimbalzano sugli specchi, complicati segmenti di blocchi scorrevoli e persino “Sogno difficileUn minigioco che non c'entra niente con la formula. Questo gioco sarebbe stato meglio presentato come un'esperienza più piccola senza la distrazione di idee prese in blocco da ogni altro gioco. READ Il curriculum che ti ha fatto ottenere un lavoro come dipendente Google del valore di $ 300.000

Fortunatamente, “Stellar Blade” mantiene le cose interessanti spostandosi da una struttura lineare basata su livelli ad aree aperte complete di missioni secondarie, storie nascoste e persino un centro città. I noiosi design delle creature umane (la tipica sostanza appiccicosa e i tentacoli) lasciano il posto a una fusione più interessante di tecnologia e vita organica. Spargilo sul paesaggio desertico e all'improvviso “Stellar Blade” si muove come un gioco di Final Fantasy, etereo e maestoso.

Il terzo e ultimo atto riesce a lanciare il gioco con una raffica di battaglie memorabili, stimolanti e avvincenti, ognuna vincitrice con mosse interessanti, un design visivo avvincente e, infine, offrendo una vera posta in gioco narrativa. (La modalità storia rende le cose notevolmente più facili per coloro che non tendono a impegnarsi molto nelle battaglie.) Per quanto prevedibile sia questa storia, termina con un familiare senso di empowerment: una conclusione abbastanza forte da farmi sentire in dovere di iniziare la storia. Ancora un'esperienza di 20 ore.

Il design del combattimento è la caratteristica vincente di questo gioco, è avvincente, avvincente e unico nonostante la somiglianza visiva con giochi come “Bayonetta”, un altro gioco che presenta donne combattenti formose. Il combattimento di Eve può sembrare lento rispetto a quel gioco, ma lo descriverei pesante. Successivamente, Eva ottiene contrattacchi che la spingono indietro o lontano dalla battaglia, creando nuove opportunità di attacco. Queste potenti reazioni dei nemici aiutano a distinguere il combattimento del gioco da “Bayonetta” e dall'altra fonte del gioco, “Dark Souls”.