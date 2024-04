Scelte playoff NHL, quote: previsioni degli esperti per Leafs-Bruins, Golden Knights-Stars, Kings-Oilers

Abbiamo tre partite a disposizione per mercoledì, incluso un gruppo di potenze occidentali che stanno per giocare le seconde partite della loro serie.

Molti fan hanno espresso il loro disappunto nei confronti dei Vegas Golden Knights, una squadra che ha utilizzato ancora una volta la regola della riserva per infortuni a lungo termine a proprio vantaggio. Mark Stone, che aveva una rottura della milza che lo ha messo da parte per gran parte della stagione regolare, ha sicuramente fatto una bella figura contro i Dallas Stars in Gara 1 lunedì sera. Anche Tomas Hertl, acquisito alla scadenza del contratto mentre era infortunato, ha segnato nella vittoria di apertura della serie dei Golden Knights.

Se non fosse ovvio, i campioni in carica sono entrati in questa stagione come i cattivi assoluti. Come osano utilizzare la funzione LTIR a proprio vantaggio come hanno fatto e continueranno a fare altre squadre fino al prossimo contratto collettivo? Soprattutto con il limite salariale così restrittivo? Che si vergognino!

Altrove, i Los Angeles Kings sperano di cambiare le cose dopo essere stati guidati da Connor McDavid e Zach Hyman in Gara 1. Infine, i Toronto Maple Leafs tornano a casa per Gara 3 contro i Boston Bruins e avranno ancora una volta in mente i sentimenti dei loro tifosi. Un altro giro di 60 minuti (forse più lungo) sulle montagne russe.

Toronto Maple Leafs ai Boston Bruins – Gara 3

Come guardare: 19:00 ET su ESPN, SN, CBC

La serie è in parità 1-1

Probabilità della corda: Bruins -115, foglie d'acero -105

Per la quarta volta dal 2013, i Leafs e i Bruins giocheranno Gara 3 a Toronto. I Maple Leafs hanno vinto le ultime due partite in Gara 3 contro i Bruins, mantenendo un vantaggio di due gol in ogni partita. Inoltre, Auston Matthews ha segnato in entrambe le partite.

Jeremy Swayman è il titolare previsto di Boston per Gara 3. Comprese le ultime tre partite della stagione regolare, Swayman ha vinto ciascuna delle ultime quattro partite.

Sai chi potrebbe meritare un gol nei playoff? Brad Marchand. Non ha segnato nelle ultime quattro partite di playoff, risalenti all'uscita al primo turno della scorsa stagione in Florida.

Naturalmente, possiamo estenderlo a Mitch Marner che ha segnato solo un gol nei playoff nelle ultime 11 partite dei playoff della Stanley Cup.

Vegas Golden Knights al Dallas Stars – Gioco 2

Come guardare: 21:30 ET su ESPN, SN360

I Cavalieri sono in vantaggio per 1-0

Probabilità della corda: Stelle +130, Cavalieri d'Oro -165

Il gol di Mark Stone in Gara 1 contro Dallas ha prolungato una serie di sei reti consecutive risalenti a Gara 1 della finale della Stanley Cup contro la Florida la scorsa estate. Stone ha sei gol e 10 punti in quell'arco di tempo.

Tuttavia, Stone ha ancora molta strada da fare prima di eguagliare la serie di reti di Jonathan Marchessault. Il vincitore del Conn Smythe Trophy ha esteso la sua serie di vittorie consecutive a 11 partite quando ha segnato lunedì sera. Ha segnato nove gol e 16 punti in quelle partite.

Il gol di Jason Robertson in Gara 1 è stato il suo sesto gol segnato contro Las Vegas in una partita di playoff. Nella serie dello scorso anno, Robertson ha segnato cinque gol e sei punti in sei partite contro i Knights.

Il portiere dei Dallas Stars Jake Oettinger ha concesso quattro gol su 15 tiri nella sconfitta in Gara 1 della sua squadra contro Las Vegas. È la terza volta dall'anno scorso che Oettinger ha concesso quattro o più gol contro i Golden Knights.

Los Angeles Kings contro Edmonton Oilers – Gara 2

Come guardare: 22:00 ET su ESPN2, SN, CBC

Gli Oilers sono in vantaggio per 1-0

Probabilità della corda: Oilers -450, Re +360

L'attaccante degli Edmonton Oilers Zach Hyman ha realizzato cinque triplette in carriera in Gara 1 della serie Kings-Oilers, ma la sua più recente contro Los Angeles è la sua prima in assoluto nei playoff. Tutti e sei sono stati membri degli Oilers e cinque di loro provengono dalla stagione 2023-24 e dai playoff.

Connor McDavid ha già accumulato punti nelle partite di playoff. Ma la sua prestazione in Gara 1 ha segnato la prima volta che ha realizzato un gioco da cinque punti nella postseason.

Il portiere dei Los Angeles Kings Cam Talbot ha fatto la sua prima apparizione post-stagionale dal 12 maggio 2022, quando era membro dei Minnesota Wild. Tuttavia, Talbot ha ottenuto solo tre vittorie nei playoff della Stanley Cup nelle ultime 12 partite. Non ha terminato una partita con una percentuale di salvataggio superiore a .900 da quando i Vegas Golden Knights sono stati esclusi come membri dei Wild il 26 maggio 2021.

Anze Kopitar è al quinto posto di tutti i tempi nei gol nei playoff dei Kings con 24. I suoi due gol successivi lo avrebbero messo in parità per il terzo posto con Dave Taylor e Jeff Carter in parità per il terzo posto. Luc Robitaille ha il maggior numero di gol segnati dai Kings nella postseason con 41, seguito da Wayne Gretzky con 29.

(Foto di Mark Stone e Matt Duchene: Sam Huddy/Getty Images)